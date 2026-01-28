Ricardo Belmont NO lidera encuesta con 14%: sondeo fue manipulado

Una imagen de una supuesta “Encuesta Presidencial – julio de 2025” viene circulando en Facebook y otras redes sociales. En ella se atribuye a Ricardo Belmont, candidato presidencial del partido Obras, el primer lugar de intención de voto en provincias con un 15%, seguido por otros candidatos. La gráfica señala como responsable a una presunta Encuestadora MAC.

La imagen obtuvo más de 3,700 reacciones, 1,700 comentarios y fue compartida 501 veces. Sin embargo, PerúCheck verificó la imagen y no encontró registros de ninguna encuestadora denominada MAC que haya realizado o difundido estudios de opinión electoral en el país.

No hay registros de una encuestadora llamada MAC

De acuerdo con la Resolución N.° 0462-2017-JNE, que regula el funcionamiento del Registro Electoral de Encuestadoras, toda persona natural o jurídica que pretenda difundir encuestas electorales debe estar inscrita previamente ante el Jurado Nacional de Elecciones. La norma, sustentada en el artículo 18 de la Ley N.° 27369, establece que sólo pueden difundirse encuestas realizadas por instituciones debidamente registradas y que éstas deben incluir obligatoriamente la identificación de la encuestadora y su ficha técnica completa.

Artículo 18°.- Elaboración de encuestas. Toda persona o institución que realice encuestas electorales para su difusión debe inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones. Para el efecto deberá acreditar su denominación y domicilio. Todas las encuestas o sondeos publicados o difundidos deberán contener claramente el nombre del encuestador y la ficha técnica, que deberá indicar la fecha, el sistema de muestreo, el tamaño, nivel de representatividad y el margen de error, así como otras normas que determine el Jurado Nacional de Elecciones. Sólo podrán publicarse encuestas cuando la persona o institución estén debidamente inscritas. El Jurado Nacional de Elecciones podrá suspender del registro antes mencionado a la persona o institución que realice encuestas electorales para su difusión y que no se ajusten estrictamente a los procedimientos normados.

La supuesta encuesta recogida por este medio no presenta ficha técnica, no indica el tamaño de la muestra, la metodología empleada, el margen de error ni el nivel de representatividad del estudio. Tampoco se precisa con claridad el ámbito geográfico de la medición, más allá de una referencia genérica a “provincias”, lo que impide verificar el alcance real de los resultados difundidos.

Asimismo, PerúCheck realizó una búsqueda inversa de la imagen a través de Google Lens y no halló registros previos del logo ni antecedentes verificables de una encuestadora denominada MAC operando en el país.

Además, se revisó el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones. El nombre MAC no figura en el listado de encuestadoras vigentes, canceladas, sancionadas ni en el registro de entidades que han difundido encuestas sin estar inscritas.

Conclusión:

La supuesta encuesta difundida en redes sociales que atribuye a Ricardo Belmont el primer lugar con 15% de intención de voto no es válida. La imagen no corresponde a ninguna encuestadora registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones, carece de ficha técnica y no cumple con la normativa que regula la difusión de encuestas electorales en el Perú. Por tanto, PerúCheck califica esta información como falsa.

Nota elaborada por PerúCheck