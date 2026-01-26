Chifagate: Congresistas sin decisión firme sobre vacancia del presidente José Jerí

Las recientes revelaciones han detallado el posible motivo de la reunión entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang el pasado 26 de diciembre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Y es que voceros del Minem le confirmaron a La República el requerimiento de ampliación para el inicio de operaciones del proyecto hidroeléctrico Pachachaca 2 en Apurímac, concesionado el 2023 a la empresa Hidroeléctrica América S.A.C., de propiedad del empresario Zhihua Yang.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y FAVORITISMO CON LAS EMPRESAS CHINAS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Este documento se habría entregado tres días antes de la reunión en el chifa de San Borja, y tendría como pedido el aplazamiento del inicio de operaciones para el 15 de junio del 2029, tres años más de lo estipulado, lo cual ha generado diversas reacciones desde el parlamento, sobre todo después de que se presentara formalmente la moción de vacancia contra el jefe de Estado.

PUEDES VER: Empresario Zhihua Yang solicitó al Gobierno salvar su concesión hidroeléctrica días antes de reunirse con José Jerí

Medios probatorios

La secretaria de la comisión de Fiscalización y congresista por la bancada de Podemos Perú, Ariana Orué, sostuvo que, de confirmarse la ampliación del proyecto en Apurímac, se sumaría a las mociones de censura presentadas por sus colegas, pero de momento no tendría una posición más firme por no contar con “medios probatorios”.

“Existen muchos cuestionamientos…es grave de confirmarse (la ampliación del plazo de concesión); estaríamos apoyando la censura que muchos congresistas y bancadas han presentado, pero necesitamos esos medios probatorios”, sostuvo Oré.

Por otra parte, la congresista Susel Paredes remarcó que los hechos de corrupción nacen muchas veces desde el mismo palacio de gobierno.

“No es solo la hidroeléctrica…aquí hay una relación especial con ese grupo de personas…aquí tenemos casos que tienen graves sospechas de corrupción…corrupción que nace desde inclusive el despacho presidencial”, enfatizó la parlamentaria.

En contraposición, desde Acción Popular, el congresista Wilson Soto, afirmó, “Yo no voy a firmar la vacancia ni la censura.” Una postura que lo desmarca del bloque que viene impulsando la destitución del presidente Jerí, asimismo enfatizó prudencia, asegurando “Hay que actuar con mucha responsabilidad, no se puede actuar por emociones.” Finalmente, se mantuvo firme en que el camino debe ser institucional y no inmediato, “He firmado para que se convoque a un pleno extraordinario, pero no para la vacancia”, concluyó.

La moción que alcanzó las 26 firmas requeridas cuestiona al mandatario en tres aspectos claves: la reestructuración de Petroperú, las reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang y la falta de políticas públicas para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Vínculos chinos

Recordemos que, en la presentación ante la comisión de Fiscalización, el jefe de Estado sostuvo a los miembros del grupo parlamentario y al país en general que no existía vínculo contractual vigente entre el Estado y el empresario chino Zhihua Yang, algo que hoy se ha podido desmentir, pese a que el mandatario luego sostuvo que las vinculaciones responderían a gestiones pasadas. Sin detallar en esta última solicitud de su amigo “Johnny”, como lo ha llamado en reiteradas veces.

“Por información posterior que yo he obtenido respecto a todo el escenario… el señor Jhonny no tiene ningún proceso vigente actual de contratación con el Estado que yo tenga conocimiento…sus actividades cercanas al Estado están vinculadas a años anteriores cuando no era ejecutivo”, recalcó el mandatario.

Ministros concurrirán al Congreso

La última sesión extraordinaria de la comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso acordó por unanimidad citar a los ministros del Interior y Energía y Minas para que puedan dar cuenta de las reuniones no registradas oficialmente entre el presidente de la República y el empresario chino Zhihua Yang y sobre la situación actual de la concesión del proyecto hidroeléctrico Pachachaca 2 en Apurímac, respectivamente.