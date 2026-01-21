Mateo Castañeda fue abogado de magistrado del TC que firmó resolución que lo sacó del caso Waykis

Una reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) frena la investigación que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) seguía contra el abogado Mateo Castañeda Segovia. El fallo que debilita el caso 'Los Waykis en la Sombra', ha puesto en evidencia la relación previa que tuvieron Castañeda con el actual magistrado del TC, Francisco Morales Saravia.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Documentos obtenidos por este diario revelan que en diciembre de 2023, Castañeda Segovia actuó como el abogado defensor de Morales Saravia. En aquel entonces, Morales Saravia —en su calidad de presidente del TC— fue citado a declarar como testigo por el equipo especial de la PNP en apoyo al Eficcop.

TE RECOMENDAMOS JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Martín Vizcarra es trasladado en silla de ruedas a clínica de Jesús María para intervención quirúrgica

El vínculo entre Castañeda y Morales

En 2023, Castañeda, representando a Morales Saravia, suscribió un escrito solicitando la reprogramación de dicha declaración testimonial. El argumento utilizado fue la existencia de "compromisos laborales e institucionales", como audiencias y procesos de selección de personal dentro del Tribunal. Además, el abogado exigió que se precisara qué hechos específicos habría presenciado su cliente para ser considerado testigo, invocando jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional para dilatar o condicionar la diligencia.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Esta relación profesional previa adquiere relevancia tras conocerse que el TC, conformado por Morales Saravia, emitió un fallo que anula actuaciones fundamentales del Eficcop contra Mateo Castañeda. La sentencia declaró nulas las disposiciones relacionadas con el allanamiento del estudio jurídico de Castañeda, argumentando que se vulneró el secreto profesional del abogado al no advertirse al juez que el inmueble era un despacho legal.

Asimismo, el Tribunal cuestionó la objetividad del fiscal a cargo, alegando un conflicto de interés en la conducción de las carpetas fiscales relacionadas con el entorno presidencial y el propio Castañeda.

Debilitamiento de 'Los Waykis en la Sombra'

Si bien la resolución del TC no ordena el archivo definitivo del caso, sí deja sin efecto la formalización de la investigación preparatoria y el requerimiento de prisión preventiva que pesaba sobre Mateo Castañeda. Sin embargo, el TC advirtió que su decisión no impide que la fiscalía pueda iniciar una nueva investigación con un fiscal distinto.

La revelación de que uno de los magistrados del TC fue cliente del abogado al que hoy su tribunal beneficia genera un cuestionamiento ético sobre la imparcialidad del fallo que ha puesto en jaque una de las investigaciones más importantes que ataca al poder de turno.