Política

José Jerí se pone a disposición de la Fiscalía y del Congreso para responder sobre reunión clandestina

Decisión del presidente José Jerí responde al inicio de la investigación preliminar en su contra por parte de la Fiscalía de la Nación. Desde el Congreso también ya recolectan firmas para su censura.

José Jerí asegura que acudirá a la Fiscalía de la Nación y el Congreso de ser requerido. Foto: Composición LR
José Jerí asegura que acudirá a la Fiscalía de la Nación y el Congreso de ser requerido. Foto: Composición LR

Ante el inicio de una investigación preliminar en su contra y la recolección de firmas para su vacancia, el presidente interino José Jerí envío dos escritos, uno a la Fiscalía de la Nación y el otro a la Comisión de Fiscalización del Congreso, a fin de ponerse a disposición para responder ante los cuestionamientos por la reunión que sostuvo en un chifa de San Borja.

En el documento dirigido a Tomás Gálvez Villegas, Jerí señala que colaborará con las actuaciones que disponga el Ministerio Público con el objetivo de "contribuir al adecuado esclarecimiento de los hechos". Esto en el marco de las indagaciones preliminares por presunto patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias. El fiscal de la Nación interino confirmó a La República el inicio de esta investigación con el fin de determinar responsabilidades concretas en estas acciones

