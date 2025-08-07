Marco Sifuentes y La marcha del fin del mundo vuelven al Centro de Lima

El periodista y escritor Marco Sifuentes presentará su más reciente libro, La marcha del fin del mundo (Planeta), el viernes 8 de agosto a las 7:00 p.m. en la Librería de Lima, ubicada en Jr. Cailloma 843, Centro de Lima. El autor realizará una firma de libros y conversará con el público asistente y develará algunos detalles sobre la gestación de la histórica Marcha de los Cuatro Suyos y los acontecimientos que cambiaron para siempre la política peruana.

La marcha del fin del mundo traslada al lector a junio del 2000, cuando un grupo de estudiantes de periodismo en un viejo hotel de Miraflores decidió darle forma a una protesta que alcanzaría proporciones épicas. Veinticinco años después, Marco Sifuentes rememora y relata, casi como en una novela, las historias desconocidas y los entretelones de un momento clave en la lucha contra el autoritarismo de Alberto Fujimori, marcado por el fraude electoral, la esperanza ciudadana y una jornada que dejó un saldo de seis muertos y cientos de heridos.

Marco Sifuentes es periodista y escritor, considerado una de las voces más influyentes del Perú actual. Fundador de espacios informativos independientes, columnista y autor de libros de investigación, destaca por su habilidad para transformar la memoria colectiva en relatos que mezclan rigor documental y narración vibrante. Con una trayectoria de más de dos décadas en la cobertura de la política peruana, Sifuentes sigue contribuyendo al debate público con historias que invitan a pensar, a recordar y a imaginar un país distinto.

La entrada es libre.

(NdP).