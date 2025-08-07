Marco Sifuentes y La marcha del fin del mundo vuelven al Centro de Lima
Marco Sifuentes presenta la crónica íntima que desentraña la movilización popular más importante de principios del 2000 en la Librería de Lima.
El periodista y escritor Marco Sifuentes presentará su más reciente libro, La marcha del fin del mundo (Planeta), el viernes 8 de agosto a las 7:00 p.m. en la Librería de Lima, ubicada en Jr. Cailloma 843, Centro de Lima. El autor realizará una firma de libros y conversará con el público asistente y develará algunos detalles sobre la gestación de la histórica Marcha de los Cuatro Suyos y los acontecimientos que cambiaron para siempre la política peruana.
La marcha del fin del mundo traslada al lector a junio del 2000, cuando un grupo de estudiantes de periodismo en un viejo hotel de Miraflores decidió darle forma a una protesta que alcanzaría proporciones épicas. Veinticinco años después, Marco Sifuentes rememora y relata, casi como en una novela, las historias desconocidas y los entretelones de un momento clave en la lucha contra el autoritarismo de Alberto Fujimori, marcado por el fraude electoral, la esperanza ciudadana y una jornada que dejó un saldo de seis muertos y cientos de heridos.
Marco Sifuentes es periodista y escritor, considerado una de las voces más influyentes del Perú actual. Fundador de espacios informativos independientes, columnista y autor de libros de investigación, destaca por su habilidad para transformar la memoria colectiva en relatos que mezclan rigor documental y narración vibrante. Con una trayectoria de más de dos décadas en la cobertura de la política peruana, Sifuentes sigue contribuyendo al debate público con historias que invitan a pensar, a recordar y a imaginar un país distinto.
La entrada es libre.
