HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino
Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino     Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino     Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino     
Notas de Prensa

Marco Sifuentes y La marcha del fin del mundo vuelven al Centro de Lima

Marco Sifuentes presenta la crónica íntima que desentraña la movilización popular más importante de principios del 2000 en la Librería de Lima.

Marco Sifuentes. Foto: Difusión
Marco Sifuentes. Foto: Difusión

El periodista y escritor Marco Sifuentes presentará su más reciente libro, La marcha del fin del mundo (Planeta), el viernes 8 de agosto a las 7:00 p.m. en la Librería de Lima, ubicada en Jr. Cailloma 843, Centro de Lima. El autor realizará una firma de libros y conversará con el público asistente y develará algunos detalles sobre la gestación de la histórica Marcha de los Cuatro Suyos y los acontecimientos que cambiaron para siempre la política peruana.

La marcha del fin del mundo traslada al lector a junio del 2000, cuando un grupo de estudiantes de periodismo en un viejo hotel de Miraflores decidió darle forma a una protesta que alcanzaría proporciones épicas. Veinticinco años después, Marco Sifuentes rememora y relata, casi como en una novela, las historias desconocidas y los entretelones de un momento clave en la lucha contra el autoritarismo de Alberto Fujimori, marcado por el fraude electoral, la esperanza ciudadana y una jornada que dejó un saldo de seis muertos y cientos de heridos.

Marco Sifuentes es periodista y escritor, considerado una de las voces más influyentes del Perú actual. Fundador de espacios informativos independientes, columnista y autor de libros de investigación, destaca por su habilidad para transformar la memoria colectiva en relatos que mezclan rigor documental y narración vibrante. Con una trayectoria de más de dos décadas en la cobertura de la política peruana, Sifuentes sigue contribuyendo al debate público con historias que invitan a pensar, a recordar y a imaginar un país distinto.

La entrada es libre.

(NdP).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

LEER MÁS
Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

LEER MÁS
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La construcción del futuro, desde el sur

La construcción del futuro, desde el sur

LEER MÁS
La 29ª Feria Internacional del Libro de Lima superó la meta de asistencia y volvió a posicionarse como el evento cultural más importante del país

La 29ª Feria Internacional del Libro de Lima superó la meta de asistencia y volvió a posicionarse como el evento cultural más importante del país

LEER MÁS
Casa de la Literatura Peruana presenta “Populibros Caslit” que llevará 235 mil libros a escuelas públicas del Perú

Casa de la Literatura Peruana presenta “Populibros Caslit” que llevará 235 mil libros a escuelas públicas del Perú

LEER MÁS
La Escuela Rosie Schottland Ballet Clásico anuncia audiciones para su próxima producción escénica

La Escuela Rosie Schottland Ballet Clásico anuncia audiciones para su próxima producción escénica

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Notas de Prensa

La construcción del futuro, desde el sur

La construcción del futuro, desde el sur

La 29ª Feria Internacional del Libro de Lima superó la meta de asistencia y volvió a posicionarse como el evento cultural más importante del país

Casa de la Literatura Peruana presenta “Populibros Caslit” que llevará 235 mil libros a escuelas públicas del Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota