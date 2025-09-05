HOYSuscripcion LR Focus

'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     
Marco Sifuentes denuncia censura tras eliminación de video en el que reveló hackeo a la Dirección de Inteligencia de la PNP

A través de su cuenta de X, Marco Sifuentes denunció una censura al video donde publicó la información sobre el hackeo a la Dirección de Inteligencia de la PNP.

En su programa de YouTube ‘La Encerrona’, Marco Sifuentes difundió información sobre el hackeo a la Dirin de la PNP y luego denunció que el video fue eliminado de su canal.
En su programa de YouTube 'La Encerrona', Marco Sifuentes difundió información sobre el hackeo a la Dirin de la PNP y luego denunció que el video fue eliminado de su canal.

La seguridad de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la Policía Nacional del Perú quedó en entredicho tras una filtración atribuida al grupo de hackers Deface Perú, que difundió en Telegram documentos confidenciales con registros de operativos de reglaje y contrainteligencia contra periodistas, fiscales y jueces, además de planes de protección para la presidenta Dina Boluarte y expresidentes, según reveló La Encerrona.

Pese a que la institución licitó un sistema de ciberseguridad valorizado en más de siete millones de soles, los atacantes accedieron a los archivos y revelaron que la Dirin señalaba a medios como La Encerrona de “afectar la gobernabilidad” y acusaba a Marco Sifuentes de incitar protestas contra el Gobierno, según lo mencionado por el propio periodista. Tras la difusión de esta información, Marco Sifuentes denunció la eliminación de su video en su cuenta de X.

Periodista Marco Sifuentes denuncia censura de su video tras revelar hackeo a la Dirin

“Se bajaron el programa de hoy, pero vamos de nuevo”, publicó en su cuenta oficial de X el periodista peruano. Sifuentes recibió el apoyo de sus seguidores, quienes comentaron la publicación y señalaron que ahora la compartirían con más empeño. Otros recomendaron verla antes de que fuera eliminada nuevamente.

Marco Sifuentes denunció en su cuenta de X que eliminaron el programa de su canal de YouTube La Encerrona.

Marco Sifuentes denunció en su cuenta de X que eliminaron el programa de su canal de YouTube La Encerrona. Foto: X de Marco Sifuentes

Por otra parte, los reportes internos obtenidos por La Encerrona detallan que, en 2022, los agentes tenían conocimiento de las amenazas contra el periodista Gastón Medina, asesinado este año, y que desde la institución se realizaban seguimientos a investigaciones periodísticas, como las del semanario ‘Hildebrandt en sus trece’.

