Rafael Belaúnde sobre reunión de Jerí con empresario chino: "En otro contexto sería causal para que sea removido del cargo"

El candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, calificó de "inaceptable" la reunión de Jerí y el empresario chino en un chifa en horas de la noche.

El candidato presidencial se pronunció tras las reuniones entre José Jerí y empresario chino. Foto: Composición/LR
El candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, se refirió a la reunión entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang en un chifa el pasado 26 de diciembre a altas horas de la noche. En ese contexto, Belaúnde calificó como "inaceptable" la mencionada reunión y aseguró que ello sería una causal de vacancia si las Elecciones 2026 no estuvieran próximas a realizarse.

"Que el presidente se esté paseando por chifas de madrugada encapuchado, reuniéndose con empresarios de dudosa reputación, me parece que es inaceptable. Inaceptable y en cualquier otro contexto que no sea un contexto a dos meses y medio de las elecciones, sería causal para que sea removido del cargo", mencionó durante una entrevista para RPP.

Carlos Álvarez: informe del JEE alerta que habría omitido información por sentencia de corrupción

En esa misma línea, el aspirante al sillón presidencial relacionó la reunión en el chifa con el caso de Sarratea, en el que el sentenciado expresidente Pedro Castillo recibía visitas no registradas.

"Son las mismas prácticas. Entonces las autoridades tienen la obligación de hacer públicos sus actos, sobre todo el presidente de la República", resaltó.

"Así sea un empresario de los más altos pergaminos y prestigios… Las reuniones del jefe de Estado personifican la Nación. Entonces, en una reunión con cualquier empresario, desde ya habría que asumir que el presidente se reúne con empresarios de pulcra trayectoria. Pero eso tiene que estar registrado y tiene que ser en la Casa de Gobierno. Reunirse a escondidas disfrazado de raquetero en un chifa me parece que es una afrenta a la investidura presidencial y es parte de la podredumbre de la política en la que ha caído el Perú", acotó.

Cuatro partidos proponen Comisión de la Verdad y reparaciones civiles para víctimas de protestas contra Dina Boluarte

