Periodistas de Huaraz a Absalón Vásquez: “¿Por qué no paga la deuda de S/1 millón?”

A la izquierda, Absalón Vásquez. Durante la conferencia de prensa en Huaraz, el candidato al Senado evadió la pregunta directa sobre su deuda. Foto: RLA | Rafael López Aliaga | Renovación Popular

A la izquierda, Absalón Vásquez. Durante la conferencia de prensa en Huaraz, el candidato al Senado evadió la pregunta directa sobre su deuda. Foto: RLA | Rafael López Aliaga | Renovación Popular

“¿Por qué lleva usted (como candidato) a Absalón Vásquez (Villanueva) si todavía no paga el millón de soles de reparación civil?”, preguntó un periodista huaracino a López Aliaga, quien, incómodo, le pasó el micrófono a Vásquez para que conteste, haciendo el siguiente comentario al reportero: “Usted está injuriando a un ser humano en su cara. (…) Entonces, que responda él en vivo”.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El periodista se refería a la investigación de La República que destapó que el 27 de junio de 2008, la Tercera Sala Penal Especial condenó a Absalón Vásquez por el delito de peculado a 4 años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil a favor del Estado por S/1,070,000.

TE RECOMENDAMOS TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Diecisiete años después, el candidato al Senado por Renovación Popular solamente ha abonado S/32,850, dejando impago un total de S/1,037,150. Esto significa que solo ha cumplido con cubrir el 3.07% del total, lo que demuestra un desprecio por las resoluciones judiciales.

Vásquez contestó así:

“He sido víctima de una difamación absolutamente grave por un medio que realmente nadie casi lee. ¿Por qué? Porque me acusa de una serie de hechos que no tienen nada que ver. Yo tengo una… Todo lo que pueda atribuir a mi hoja de vida…”, intentó contestar el candidato al Senado por Renovación Popular.

No se dejaron engañar

Los periodistas se sintieron burlados porque Absalón Vásquez no respondía a la pregunta concreta.

“¿Perdón? ¿Pagó o no pagó el millón de soles de reparación civil?”, insistió el reportero, al darse cuenta que Absalón Vásquez se estaba yendo por las ramas.

“En principio, yo no soy autor. Soy coautor. El autor puede haberse llevado, haber usado ese dinero, pero no el coautor. En segundo lugar, acá yo he suscrito, dado que es una sentencia totalmente abusiva, política, de que a mí me ponen como coautor y en una sentencia, en una reparación civil solidaria con el que se llevó el dinero. ¿Eso es justo? No, yo he suscrito…”, arguyó Vásquez, muy nervioso, sin contestar la pregunta directa.

Absalón Vásquez era parte de la campaña del candidato fujimorista a la alcaldía de Lima, Juan Carlos Hurtado Miller, que era financiada con fondos públicos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), bajo el control de Vladimiro Montesinos. En 1998, en una reunión clandestina en el local del SIN, con la presencia de Vásquez, entonces asesor del presidente Alberto Fujimori, Montesinos le dio en efectivo a Hurtado Miller US$249,000.

“¡Diga si ya pagó!”

Es cierto que el dinero se lo llevó Hurtado Miller, pero fue parte del complot, por eso fue condenado como cómplice primario por facilitar el robo de fondos públicos en beneficio del candidato de Alberto Fujimori. Esto explica por qué el Poder Judicial sentenció a Absalón Vásquez a pagar la millonaria reparación civil por corrupción de funcionarios.

Por esta razón los periodistas expresaron contrariedad porque Absalón Vásquez no quería responder si pagó o no pagó la reparación civil.

“¡Diga si ya pagó!”, se escucha entre el alboroto.

“No, pues disculpe. Yo he suscrito un convenio para estar pagando y estoy al día. Y por eso es que justamente le digo…”, contestó Absalón Vásquez, lo que no es cierto.

“¿Qué porcentaje está pagando?”, reiteró el periodista.

En este momento intervino López Aliaga y dijo al periodista: “‘¿Sabe qué, caballero? Esto es una majadería. Caballero, no. Vaya a insultar a otro lugar”. Y se retiró con Absalón Vásquez y toda su corte.

Son preguntas incómodas pero necesarias que la pr

PUEDES VER: Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

Impedido de postular

Para el candidato presidencial Rafael López Aliaga, es una “ofensa” que se le pregunte si ha pagado o no una reparación a la que está obligado Absalón Vásquez por orden judicial.

La República consultó con fuentes de la Corte Suprema y del Ministerio de Justicia y ambas fuentes confirmaron que el exministro y congresista fujimorista Absalón Vásquez Villanueva, íntimo amigo de Alberto Fujimori y visitante asiduo al SIN para reunirse con Montesinos, en 17 años solamente ha desembolsado S/32,850 del S/1,070,000 de la condena. Nada más que el 3%.

Especialistas en derecho electoral informaron a La República que un condenado por el delito de peculado en agravio del Estado, y que además incumple con la sentencia al pago de una reparación civil, no puede postular como candidato al Senado.