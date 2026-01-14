JEE declara inadmisible plancha presidencial de Primero la Gente: tienen dos días para subsanar errores
De acuerdo con el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, la solicitud de inscripción de la plancha presidencial no fue firmada por el personero legal del partido. De igual manera, Primero la Gente no anexó correctamente el plan de gobierno y no se colocó correctamente la fecha de llenado de la declaración jurada de Raúl Molina, candidato a primer vicepresidente.
A pocas horas de haber iniciado el proceso de inscripción, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible la plancha presidencial de Primero la Gente con miras a las Elecciones 2026. La fórmula presidencial está integrada por Marisol Pérez Tello, Raúl Molina y Manuel Ato del Avellanal.
De acuerdo con la Resolución 00431-2026-JEE-LIC1/JNE, se detectaron tres errores al momento del registro de las candidaturas. Según el organismo electoral, la inscripción de la plancha presidencial no fue debidamente firmada por el personero legal del partido. En vez de su rúbrica, se colocó una firma empresarial.
Asimismo, el partido político no anexó correctamente su plan de Gobierno al momento de inscribirse. En lugar de ello, Primero la Gente colocó un archivo que contiene el formato resumen del plan de gobierno.
De igual manera, se detectó que en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV), el candidato a primer vicepresidente, Raúl Molina, llenó dicho documento antes de la fecha de confirmación de la misma. En la primera, colocó 23 de diciembre y en la segunda el día 22 del mismo mes.
Primero la Gente tiene dos días para subsanar errores, advierte JEE
El JEE de Lima Centro 1 le otorgó dos días calendarios al partido para que pueda subsanar los errores detectados durante la revisión de su inscripción.
En caso de que la organización no cumpla con corregir los fallos, se declarará improcedente la lista de candidatos a la presidencia.