Es falso que Pedro Castillo postulara al Senado por el partido Juntos por el Perú

LO FALSO:

Pedro Castillo postulará al Senado por el partido Juntos por el Perú.

Janet Cubas pertenece en la actualidad a Juntos por el Perú.

LO VERDADERO:

El expresidente Castillo se encuentra legalmente impedido de postular a cargos de elección popular debido a una sentencia condenatoria en primera instancia por el delito de conspiración para la rebelión.

La actual alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, ya no forma parte de Juntos por el Perú, pues renunció al partido en julio de 2024, según Infogob.

En redes sociales circula la versión de que el expresidente Pedro Castillo postulara al Senado por el partido Juntos por el Perú (JP), mismo partido al que supuestamente pertenece Janet Cubas, actual alcaldesa de Chiclayo. Sin embargo, esta afirmación es falsa, ya que Pedro Castillo está inhabilitado para postular a cualquier cargos de elección popular debido a su reciente condena, y Cubas renunció al partido de JP en 2024.

La publicación se difundió en la red social de Facebook, dónde alcanzó más de 172 reacciones, 70 comentarios y más de 110 compartidos.

Publicación falsa difundida en redes sociales. Fuente: Facebook

Pedro Castillo se encuentra inhabilitado de ocupar un cargo político

En diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo intentó un golpe de Estado que fracasó y dio inicio a un proceso judicial en su contra. El 26 de noviembre de 2025, el Poder Judicial emitió su sentencia y lo condenó a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. A raíz de esta condena, actualmente se encuentra recluido en el penal Barbadillo.

Previo al juicio, el 12 de noviembre, el partido político Juntos por el Perú publicó en sus redes sociales oficiales un flyer en el cual mostraban al candidato presidencial por este partido, Roberto Sánchez, junto a Pedro Castillo, quien presuntamente postularía al Senado con el número 1.

Publicación en Facebook de Juntos por el Perú, donde anuncia a Pedro Castillo como postulante al Senado.

Sin embargo, de acuerdo al artículo 34-A de la Constitución Politica del Perú, "Están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso".

En el Derecho Penal peruano, un delito doloso es, según la interpretación sistemática del Código Penal (Artículos 11° y 12°) y la consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema (que define el dolo como la unión de conocimiento y voluntad de ejecutar la conducta prohibida), aquel en el que el agente actúa con la plena conciencia de realizar el acto prohibido y la voluntad de lograr el resultado típico. Por lo tanto, la condena en primera instancia contra Castillo por conspiración para una rebelión es clasificada como dolosa, al asumir el tribunal que sus actos fueron ejecutados con la plena voluntad de subvertir el orden constitucional.

Es importante destacar que el juicio que enfrenta Pedro Castillo se encuentra en primera instancia, por lo que puede ser apelado por su defensa. No obstante, mientras la sentencia no sea revocada por una instancia superior o anulada, continúa impedido de inscribir su candidatura ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las elecciones de 2026. Cabe señalar que el plazo para la inscripción oficial de listas partidarias ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) vence el 23 de diciembre de 2025.

Janet Cubas renunció a Juntos por el Perú en 2024

La publicación falsa también afirma que la actual alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas,pertenece en la actualidad al partido Juntos por el Perú. Sin embargo, tras realizar una búsqueda en la plataforma Infogob, plataforma digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, que ofrece información sobre candidatos, autoridades, afiliados y organizaciones políticas, se halló que Janet Cubas estuvo afiliada a Juntos por el Perú desde el 30 de septiembre de 2021, pero renunció el 12 de julio de 2024.

La página del estado Infogob registra que Janet renunció a JP en 2024. Fotocaptura: Infogob

Conclusión:

En síntesis, la versión que circula en redes sociales sobre la supuesta candidatura de Pedro Castillo al Senado por el partido Juntos por el Perú es falsa. Si bien una publicación en Facebook del propio partido lo presentaba como postulante, el expresidente se encuentra legalmente impedido de postular a cargos de elección popular debido a una sentencia condenatoria en primera instancia por el delito de conspiración para la rebelión. Además, la actual alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, ya no forma parte de Juntos por el Perú, pues renunció al partido en julio de 2024, según el registro oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Por tanto, ninguno de los datos clave difundidos en la publicación es verídico.

