HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     
Real Madrid vs Valencia EN VIVO
Real Madrid vs Valencia EN VIVO      Real Madrid vs Valencia EN VIVO      Real Madrid vs Valencia EN VIVO      
EN VIVO

🔴 Feriado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos y procesión en Perú | #EnVivoLR

Política

El ‘ministro del amor’ entra en carrera: Mariano González anuncia su postulación presidencial para 2026

La postulación de Mariano González, exfuncionario de los gobiernos de PPK y Pedro Castillo, se suma a una larga lista de aspirantes al sillón presidencial en medio de un clima de desconfianza hacia la clase política .

Mariano González anuncia su postulación presidencial para 2026. Foto: composición LR
Mariano González anuncia su postulación presidencial para 2026. Foto: composición LR

El exministro del Interior y de Defensa, Mariano González Fernández, conocido popularmente como el 'ministro del amor', anunció su candidatura presidencial para las elecciones generales de 2026. Lo hará a través del partido Salvemos al Perú, con una fórmula integrada por Wilbert Portugal y Katherine Ramírez, quienes lo acompañarán en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

González, abogado con maestría en Derecho Constitucional, ha sido una figura recurrente en distintos gobiernos. Nació en Lima en 1968 y ha ocupado diversos cargos en el Estado, entre ellos el de director de Migraciones y asesor en la Comisión de Inteligencia del Congreso. En 2016 fue designado ministro de Defensa por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, cargo que ocupó desde el 28 de julio hasta fines de noviembre de ese año.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Florcita Polo Díaz anuncia su candidatura como diputada a Somos Perú en próximas elecciones 2026

lr.pe

Cabe recordar que su salida del gabinete de Kuczynski se produjo tras un escándalo mediático que marcó el apodo que hoy tiene, pues la prensa reveló que mantenía una relación sentimental con una asesora de su despacho, a quien posteriormente se le atribuyó un ascenso dentro del ministerio. En conferencia de prensa, González intentó ponerle paños fríos al asunto y pronunció la frase que quedó en memoria de todos. “No he cometido ningún acto de corrupción ni falta administrativa ni ética. Lo que he cometido es un hecho de amor.” Desde entonces fue renombrado como el 'ministro del amor'.

Años más tarde, en julio de 2022, volvió al Ejecutivo como ministro del Interior durante el gobierno de Pedro Castillo. Su gestión fue breve: apenas duró dos semanas. Su salida fue abrupta y polémica. Según el propio González, se enteró de su destitución a través de un tuit del presidente. La ruptura se produjo luego de que impulsara la creación de un equipo especial de la Policía Nacional para colaborar con la Fiscalía en la búsqueda de prófugos vinculados a casos de corrupción dentro del entorno presidencial.

PUEDES VER: Suspensión temporal de los peajes de Línea Amarilla no procede: PJ declaró infundado el pedido fiscal

lr.pe

Tras varios años fuera del foco político, González ha decidido regresar con aspiraciones mayores. Desde el partido Salvemos al Perú, plantea una candidatura que, según él, busca “recuperar la confianza ciudadana” y “construir un país más justo, más solidario y más seguro”. En su discurso de presentación, aseguró que su propuesta se centrará en la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción, temas que considera prioritarios para la reconstrucción institucional del país.

Las elecciones primarias de los partidos políticos están programadas para el domingo 30 de noviembre de 2025, mientras que las elecciones generales se realizarán el 12 de abril de 2026.

Elecciones 20206; se elegirá un Congreso bicameral de 130 diputados y 60 senadores

El país se prepara para los comicios generales del 2026 en los que no solo se elegirá al presidente de la República, sino también a un Congreso completamente reformado. Este nuevo Poder Legislativo estará compuesto por 130 diputados y 60 senadores, quienes asumirán funciones para el siguiente periodo.

Las legislaciones contemplan que los senadores serán electos por voto directo, con al menos un representante por departamento y cuatro en Lima Metropolitana, mientras que los diputados se elegirán en circunscripciones regionales mediante sistema de representación proporcional con posibilidad de doble voto preferencial.

Los ciudadanos podrán votar por hasta dos candidatos al Senado. Cada región del país contará con al menos un representante, mientras que Lima Metropolitana tendrá cuatro. Los escaños restantes del Senado se asignarán a través de un distrito electoral único nacional, aplicando el sistema de representación proporcional. En cuanto a la Cámara de Diputados, también se permitirá el doble voto preferencial, aunque únicamente en las circunscripciones que elijan a dos o más representantes.

Notas relacionadas
Se avecina una lluvia de promesas: más de 9.500 candidatos postularán al Congreso bicameral

Se avecina una lluvia de promesas: más de 9.500 candidatos postularán al Congreso bicameral

LEER MÁS
PPK al Senado en las Elecciones de Perú 2026: Partido Fuerza y Libertad inscribe a Pedro Pablo Kuczynski como candidato

PPK al Senado en las Elecciones de Perú 2026: Partido Fuerza y Libertad inscribe a Pedro Pablo Kuczynski como candidato

LEER MÁS
César Hildebrandt responde sarcásticamente a Keiko Fujimori por su candidatura: "No sabe la emoción que experimento"

César Hildebrandt responde sarcásticamente a Keiko Fujimori por su candidatura: "No sabe la emoción que experimento"

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
James Robinson, Premio Nobel de Economía, sobre régimen de Fujimori: "Fue un retroceso para el Perú"

James Robinson, Premio Nobel de Economía, sobre régimen de Fujimori: "Fue un retroceso para el Perú"

LEER MÁS
Rutas de Lima volverá a cobrar peajes desde este 2 de noviembre en la Panamericana Sur

Rutas de Lima volverá a cobrar peajes desde este 2 de noviembre en la Panamericana Sur

LEER MÁS
Tomás Gálvez remueve a fiscales: sale encargada de caso Cuellos Blancos y fiscal que investigó plagio de Patricia Benavides

Tomás Gálvez remueve a fiscales: sale encargada de caso Cuellos Blancos y fiscal que investigó plagio de Patricia Benavides

LEER MÁS
Lista de candidatos a la presidencia 2026 en Perú: Rafael López Aliaga, César Acuña y otros anunciaron su postulación a las elecciones

Lista de candidatos a la presidencia 2026 en Perú: Rafael López Aliaga, César Acuña y otros anunciaron su postulación a las elecciones

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Aníbal Torres revela que Pedro Castillo dio el golpe de Estado porque el Congreso ya tenía los votos para vacarlo

Aníbal Torres revela que Pedro Castillo dio el golpe de Estado porque el Congreso ya tenía los votos para vacarlo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025