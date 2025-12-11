José Jerí sí declaró estado de emergencia en fronteras peruanas, pero no en todas: solo en 7 de los 9 departamentos fronterizos

LO IMPRECISO:

José Jerí Oré declaró en estado de emergencia todas las fronteras peruanas.

LO VERDADERO:

De los nueve departamentos fronterizos del país, solo siete tienen distritos incluidos en los decretos supremos publicados en El Peruano, que los declaran en estado de emergencia. Esta medida está contemplada en los Decretos Supremos N.° 135-2025-PCM y N.° 137-2025-PCM.

En redes sociales circula la versión de que el actual presidente del Perú, José Jerí Oré, no permitirá el ingreso de migrantes sin documentos al territorio peruano. También se menciona un endurecimiento de los controles en las fronteras y la declaración del estado de emergencia en todas ellas. Sin embargo, esta versión es imprecisa, ya que, si bien José Jerí manifestó en el pasado su intención de impedir el ingreso de migrantes indocumentados y de aplicar una política migratoria más estricta, no declaró el estado de emergencia en todas las fronteras, sino solo en 7 de los 9 departamentos fronterizos del país.

El post con mayor interacción detectado para esta verificación fue difundido en Facebook y alcanzó más de 15.000 reacciones, 2.200 comentarios y 700 compartidos.

Publicación con información imprecisa. Fuente: Difusión - Facebook

José Jerí declaro en estado de emergencia 6 distritos fronterizos

En primer lugar, es importante contextualizar las acciones del gobierno de José Jerí. Estas se desarrollan en medio de la crisis migratoria en la frontera entre Perú y Chile, iniciada a fines de noviembre de 2025, a raíz de las propuestas del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, quien anunció que, de asumir el poder, expulsará a las personas en situación migratoria irregular en un plazo de 103 días.

Esta declaración generó alarma entre las comunidades migrantes y provocó que un gran número de personas de distintas nacionalidades, principalmente venezolanas y colombianas, intentara ingresar a Perú desde Chile por la frontera sur Arica (Chile) – Tacna (Perú). Por su parte, el gobierno peruano respondió a la crisis migratoria, intensificando sus políticas migratorias en las fronteras del sur del Perú y militarizando la zona.

En primer lugar, ante estos acontecimientos, el 24 de noviembre TV Perú informó que el presidente José Jerí visitó el Centro de Atención Fronterizo Santa Rosa, en Tacna. Durante la visita, el mandatario declaró que el Gobierno peruano evaluaba declarar en emergencia las zonas fronterizas y señaló lo siguiente: "Vamos a resguardar justamente nuestras fronteras, y las personas que tengan sus credenciales y pertenencias serán solamente las que ingresen. Ninguna persona que no tenga documentación va a ingresar".

El 6 de diciembre de 2025 se publicó en el diario El Peruano el Decreto Supremo N.° 137-2025-PCM, que declara el estado de emergencia por 60 días en varios distritos fronterizos de las provincias de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Piura, Puno y Ucayali. Esta medida permitió la restricción temporal de derechos constitucionales con el objetivo de priorizar la seguridad en las fronteras, mediante el refuerzo militar y policial, patrullajes motorizados las 24 horas, monitoreo aéreo con drones y operativos en pasos no autorizados. Es importante precisar que la frontera de Tacna ya se encontraba declarada en emergencia desde el 27 de noviembre por el DS N°135-2025-PCM.

Pero es relevante destacar que el Perú cuenta con 9 departamentos fronterizos (Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Tacna), no solo los 7 declarados en estado de emergencia dispuesto por el gobierno. Esto demuestra que la afirmación que la versión de que todas las fronteras del Perú se encuentran en estado de emergencia es imprecisa, pues se trata de medidas focalizadas.

Conclusión

En síntesis, la versión que circula en redes sociales sobre una supuesta declaración general de estado de emergencia en todas las fronteras del Perú es imprecisa. Si bien el Gobierno de José Jerí ha intensificado sus medidas de control migratorio y ha declarado el estado de emergencia en varios departamentos fronterizos, esta disposición no abarca a la totalidad de las fronteras del país. De los 9 departamentos fronterizos, solo 7 tienen distritos que han sido incluidos en los decretos publicados en El Peruano, como parte de una respuesta focalizada frente a la crisis migratoria originada en la frontera sur con Chile. Por tanto, la información difundida en redes sociales exagera y descontextualiza los hechos, generando una percepción errónea sobre el alcance real de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

