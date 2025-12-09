HOYSuscripcion LR Focus

Ministro de Energía rechaza injerencia de asesor y anuncia flexibilidad en requisitos del REINFO: “Yo soy el que dirige”

El asesor Mario López Tejerina habría intervenido en la extensión del Reinfo lo que generó cuestionamientos sobre el liderazgo en el Ministerio de Energía y Minas.

Ministro de Energía asegura que el lidera la cartera y no el asesor. Foto: composición LR
Ministro de Energía asegura que el lidera la cartera y no el asesor. Foto: composición LR

El ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, rechazó que un asesor controle las decisiones del sector y sostuvo que la conducción del ministerio responde solo a lineamientos técnicos y a su propio despacho.

“Yo soy el que dirige el Ministerio de Energía y Minas y todo el personal técnico trabaja conmigo”, dijo al ser consultado sobre la influencia de su asesor Mario López Tejerina en la reciente ampliación del REINFO y el cambio en la Oficina de Formalización Minera.

PUEDES VER: 25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Bravo anunció además que el Ejecutivo prepara un decreto supremo para flexibilizar los requisitos del REINFO, con el objetivo de que el proceso sea “mucho más flexible, más adecuado, más fácil de cumplir para evitar cualquier tipo de ineficiencia” y atender la realidad de los pequeños y medianos mineros.

También justificó la salida del exdirector de Formalización Minera bajo el argumento de razones laborales y falta de resultados, señalando que el sector necesitaba una postura clara y oportuna para presentarla ante el Congreso durante el debate sobre la nueva ampliación del registro.

Asesor del Minem sería quien decide la extensión del REINFO

La investigación de Punto Final reveló que el asesor del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Mario López Tejerina, asumió un rol decisorio en la ampliación del REINFO, y desplazó al especialista Máximo Gallo, quien encabezaba la formalización de la minería informal. Según fuentes del sector, López Tejerina terminó imponiendo lineamientos que modificaron la política minera sin participación directa del ministro. La ampliación del REINFO por solo un año, y no por dos, como planteaba el equipo técnico, reflejó esa influencia.

El apartamiento de Gallo, un profesional con trayectoria y resultados previos en formalización minera, evidenció una concentración de poder en el asesor, lo que redujo el margen de acción de técnicos y funcionarios claves.

Entre las medidas impulsadas por López Tejerina estuvo la propuesta de tercerizar la formalización mediante empresas privadas, una alternativa costosa y controvertida que afecta los plazos del REINFO y deja de lado el trabajo de equipos especializados dentro del ministerio.

El control ejercido por López Tejerina se tradujo además en restricciones al trabajo operativo: limitó los viajes de los equipos de campo, recortó la autonomía de Gallo y promovió la contratación de terceros para funciones antes asumidas por la dirección técnica.

Aunque finalmente se utilizó un informe elaborado por el propio Gallo para sustentar la posición oficial, las decisiones se tomaron sin considerar su criterio, generando dudas sobre transparencia, eficiencia y el peso real de la evidencia técnica en la política minera.

