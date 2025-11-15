Congreso oficializa reglamentos para el retorno a la bicameralidad en 2026
Los reglamentos de las nuevas cámaras legislativas, que entrarán en vigencia desde el 2026, fueron aprobados con mayoría en el Pleno y publicados en El Peruano. Cabe resaltar que en el referéndum del 2018 el 90% votó en contra del regreso al sistema bicameral.
El Congreso de la República oficializó este jueves los reglamentos que regirán su funcionamiento bajo un esquema bicameral, con Cámara de Diputados y Senado, a partir del 2026. La publicación se hizo a través de resoluciones legislativas en el diario oficial El Peruano, pese a que la ciudadanía rechazó esta reforma expresamente en el referéndum nacional de 2018.
Los tres documentos aprobados regulan el funcionamiento del Congreso en su conjunto (153 artículos), además del de la Cámara de Diputados (197 artículos) y del Senado (204 artículos). Las normas incluyen disposiciones sobre la organización interna, procedimientos legislativos, fiscalización y mecanismos de coordinación entre las cámaras.
El Reglamento del Congreso bicameral obtuvo 79 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones. Los otros dos reglamentos fueron aprobados con 75 votos favorables cada uno.
Si bien la mayoría parlamentaria señala que el retorno a la bicameralidad fortalecerá la “técnica legislativa” y la función de control, este cambio se da sin consulta ciudadana.
El referéndum de diciembre de 2018 dejó un mensaje claro: más del 90% de la ciudadanía votó en contra de restablecer la bicameralidad propuesta por el Congreso de entonces, tras considerar que atentaba contra los contrapesos necesarios y favorecía la reelección de parlamentarios.
Hoy, a menos de un año del inicio del nuevo periodo legislativo, el Congreso volvió a aprobar este cambio por su cuenta, en pleno periodo de crisis de legitimidad, con una desaprobación que bordea el 90% según las encuestas.