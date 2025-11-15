HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     
Política

Congreso oficializa reglamentos para el retorno a la bicameralidad en 2026

Los reglamentos de las nuevas cámaras legislativas, que entrarán en vigencia desde el 2026, fueron aprobados con mayoría en el Pleno y publicados en El Peruano. Cabe resaltar que en el referéndum del 2018 el 90% votó en contra del regreso al sistema bicameral.

Congreso oficializa bicameralidad. Foto: Congreso
Congreso oficializa bicameralidad. Foto: Congreso

El Congreso de la República oficializó este jueves los reglamentos que regirán su funcionamiento bajo un esquema bicameral, con Cámara de Diputados y Senado, a partir del 2026. La publicación se hizo a través de resoluciones legislativas en el diario oficial El Peruano, pese a que la ciudadanía rechazó esta reforma expresamente en el referéndum nacional de 2018.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Los tres documentos aprobados regulan el funcionamiento del Congreso en su conjunto (153 artículos), además del de la Cámara de Diputados (197 artículos) y del Senado (204 artículos). Las normas incluyen disposiciones sobre la organización interna, procedimientos legislativos, fiscalización y mecanismos de coordinación entre las cámaras.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El Reglamento del Congreso bicameral obtuvo 79 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones. Los otros dos reglamentos fueron aprobados con 75 votos favorables cada uno.

Si bien la mayoría parlamentaria señala que el retorno a la bicameralidad fortalecerá la “técnica legislativa” y la función de control, este cambio se da sin consulta ciudadana.

PUEDES VER: Congreso busca modificar Ley Orgánica del Poder Judicial: propone aumentar de 20 a 59 los jueces supremos

lr.pe

El referéndum de diciembre de 2018 dejó un mensaje claro: más del 90% de la ciudadanía votó en contra de restablecer la bicameralidad propuesta por el Congreso de entonces, tras considerar que atentaba contra los contrapesos necesarios y favorecía la reelección de parlamentarios.

Hoy, a menos de un año del inicio del nuevo periodo legislativo, el Congreso volvió a aprobar este cambio por su cuenta, en pleno periodo de crisis de legitimidad, con una desaprobación que bordea el 90% según las encuestas.

PUEDES VER: Gustavo Gorriti sobre Tomás Gálvez: "Es una vergüenza histórica que lo tengamos dirigiendo la Fiscalía de la Nación"

lr.pe
Notas relacionadas
Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

LEER MÁS
Trabajadores CAS del sector salud podrán ser nombrados al 100%, según ley del Congreso: así será el proceso

Trabajadores CAS del sector salud podrán ser nombrados al 100%, según ley del Congreso: así será el proceso

LEER MÁS
Marcha del 14 de noviembre contra el Congreso: Generación Z detalla sus demandas y quiénes participarán del paro

Marcha del 14 de noviembre contra el Congreso: Generación Z detalla sus demandas y quiénes participarán del paro

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Se frustra golpe en el Ministerio Público: Tomás Gálvez se mantendrá solo como fiscal de la Nación interino

Se frustra golpe en el Ministerio Público: Tomás Gálvez se mantendrá solo como fiscal de la Nación interino

LEER MÁS
Abogado de Pedro Castillo revive historia del niño y el pollo en pleno juicio: "Ustedes tienen el pollo en sus manos"

Abogado de Pedro Castillo revive historia del niño y el pollo en pleno juicio: "Ustedes tienen el pollo en sus manos"

LEER MÁS
Gustavo Gorriti sobre Tomás Gálvez: "Es una vergüenza histórica que lo tengamos dirigiendo la Fiscalía de la Nación"

Gustavo Gorriti sobre Tomás Gálvez: "Es una vergüenza histórica que lo tengamos dirigiendo la Fiscalía de la Nación"

LEER MÁS
Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

LEER MÁS
“Se les acabó la ‘fiesta’ a los extorsionadores”, afirma el coronel Revoredo

“Se les acabó la ‘fiesta’ a los extorsionadores”, afirma el coronel Revoredo

LEER MÁS
Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025