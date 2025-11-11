Oxenford sobre critica demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Foto: composición LR

Oxenford sobre critica demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Foto: composición LR

La periodista Juliana Oxenford en 'Arde troya' se refirió a la reciente resolución judicial que ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación y cuestionó el desacato de la Junta Nacional de Justicia a la resolución del Poder Judicial.

"Hay una resolución del Noveno Juzgado Constitucional que obliga a la Junta Nacional de Justicia a reponer, en un plazo de 48 horas, a Delia Espinoza en su cargo de fiscal de la Nación. Recuerden ustedes que el Poder Judicial ya había señalado: “Señores de la Junta, ustedes han separado injustamente a la señora Delia Espinoza y deben devolverla a su despacho”, señaló.

"La Junta no obedeció la medida cautelar que ordenaba la reincorporación de Espinoza. Tampoco cumplió con la suspensión de los procedimientos disciplinarios en su contra. Ante ello, el Poder Judicial dijo: “Ya se están pasando, ¿qué es esto? ¿Cómo no van a hacer caso? ¿Qué se creen? ¿Ahora me la reponen o me la reponen?”, agregó.

Asimismo cuestionó defendió la postura de la magistrada frente a las presiones para restituir a Patricia Benavides. "Porque la Junta Nacional de Justicia no puede hacer lo que le da la gana. Puede colocar o sacar jueces y fiscales, sí, pero al fiscal o a la fiscal de la Nación no puede removerlo, porque para eso existe una Junta de Fiscales Supremos que decide quién los representará en el cargo máximo del Ministerio Público", comentó.

"Y, además, partamos de un hecho importante: a ella la separan por defender la Constitución, porque le dijeron: “Tiene que regresar Patricia Benavides”. Y ella respondió: “No, no puedo hacer eso. No me corresponde”, sostuvo.