'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión
Conflicto Delia Espinoza, Brasil anula pruebas a Nadine y sentencia Cuellos Blancos | #Las10DelDía

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

En 'Arde troya' Oxenford criticó que hasta el momento Delia Espinoza no retome su cargo como fiscal de la Nación, pese a que el Poder Judicial le ordenó a la Junta Nacional de Justicia que le devuelvan el cargo a la magistrada.

Oxenford sobre critica demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Foto: composición LR
Oxenford sobre critica demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Foto: composición LR

La periodista Juliana Oxenford en 'Arde troya' se refirió a la reciente resolución judicial que ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación y cuestionó el desacato de la Junta Nacional de Justicia a la resolución del Poder Judicial.

"Hay una resolución del Noveno Juzgado Constitucional que obliga a la Junta Nacional de Justicia a reponer, en un plazo de 48 horas, a Delia Espinoza en su cargo de fiscal de la Nación. Recuerden ustedes que el Poder Judicial ya había señalado: “Señores de la Junta, ustedes han separado injustamente a la señora Delia Espinoza y deben devolverla a su despacho”, señaló.

EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"La Junta no obedeció la medida cautelar que ordenaba la reincorporación de Espinoza. Tampoco cumplió con la suspensión de los procedimientos disciplinarios en su contra. Ante ello, el Poder Judicial dijo: “Ya se están pasando, ¿qué es esto? ¿Cómo no van a hacer caso? ¿Qué se creen? ¿Ahora me la reponen o me la reponen?”, agregó.

PUEDES VER: Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez entregar el cargo de fiscal de la Nación interino: "Corresponde suspender las gestiones"

Asimismo cuestionó defendió la postura de la magistrada frente a las presiones para restituir a Patricia Benavides. "Porque la Junta Nacional de Justicia no puede hacer lo que le da la gana. Puede colocar o sacar jueces y fiscales, sí, pero al fiscal o a la fiscal de la Nación no puede removerlo, porque para eso existe una Junta de Fiscales Supremos que decide quién los representará en el cargo máximo del Ministerio Público", comentó.

"Y, además, partamos de un hecho importante: a ella la separan por defender la Constitución, porque le dijeron: “Tiene que regresar Patricia Benavides”. Y ella respondió: “No, no puedo hacer eso. No me corresponde”, sostuvo.

