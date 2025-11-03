"Igualados": Carlincatura expone a políticos que piden archivar sus casos tras decisión del TC en caso Cócteles
En la gráfica se observa a José Luna Gálvez, Susana Villarán y Ollanta Humala en la oficina de la presidenta del TC, Luz Pacheco.
La Carlincatura de este lunes 3 de noviembre expone el interés de algunos investigados de buscar el archivo de sus procesos tras la decisión del Tribunal Constitucional en el caso Cócteles.
En la gráfica se observa a José Luna Gálvez, Susana Villarán y Ollanta Humala en la oficina de la presidenta del TC, Luz Pacheco, solicitando que se aplica la misma decisión a sus casos.