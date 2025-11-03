"Igualados": Carlincatura expone a políticos que piden archivar sus casos tras decisión del TC en caso Cócteles

Carlincatura expone a políticos que piden archivar sus casos tras decisión del TC en caso Cócteles

Carlincatura expone a políticos que piden archivar sus casos tras decisión del TC en caso Cócteles

La Carlincatura de este lunes 3 de noviembre expone el interés de algunos investigados de buscar el archivo de sus procesos tras la decisión del Tribunal Constitucional en el caso Cócteles.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En la gráfica se observa a José Luna Gálvez, Susana Villarán y Ollanta Humala en la oficina de la presidenta del TC, Luz Pacheco, solicitando que se aplica la misma decisión a sus casos.