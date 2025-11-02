RLA llama "vaga" a Keiko Fujimori por decir que ir al Senado es "premio consuelo": "Bien malcriadita"

Rafael López Aliaga llamó "vaga" a Keiko Fujimori luego de que ella anunció que postulará únicamente a la presidencia y no al senado porque no busca "un premio consuelo o inmunidad", haciendo alusión a la decisión del exalcalde de Lima, quien postulará a ambos cargos en las Elecciones 2026.

López Aliaga, precandidato presidencial a la presidencia y al Senado con el partido Renovación Popular, respondió a la lideresa de Fuerza Popular durante un evento en Santa Anita.

El principal argumento que usó el ex burgomaestre fue insinuar que Keiko Fujimori no tiene una vinculación laboral conocida. “¿De qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar una campaña insultando. Pero le respondo en una también, porque manco no soy. Yo trabajo, señora. Yo trabajo. Yo no soy vago", dijo.

"Uno entra a política a sacarse a trabajar (…) teniendo un trabajo conocido, no siendo una vaga. Y si uno asume un compromiso político, tiene que asumirlo por cinco años (…) No es que postulo y vago cinco años más, pues”, agregó.

Además, le indicó que un cargo público no es ningún "premio" sino, al contrario, "es un sacrificio". “Con su boquita se delatan, ahí sale la verdad, pues. Para eso están en la política. Ven como un premio. No es premio, mamá. Es un sacrificio, es una cruz”, declaró.

También mencionó que durante su gestión en la alcaldía de Lima no percibió ganancia alguna. “Tengo el orgullo de haber creado cien mil puestos de trabajo formales en la zona más deprimida de nuestro país y no he cobrado un mango como alcalde”, anotó.