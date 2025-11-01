HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros hoy 1 de noviembre?
¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros hoy 1 de noviembre?     
Política

Carlincatura ironiza sobre el 'trabajo' de una figura política y sus fuentes de ingreso

La Carlincatura retrata con sarcasmo a una figura política que intenta justificar su trayectoria laboral, entre privilegios, financiamiento público y actividades domésticas.

Caricatura política de Carlincatura del 1 de noviembre de 2025
Caricatura política de Carlincatura del 1 de noviembre de 2025

La Carlincatura de este 1 de noviembre vuelve a apuntar contra la clase política peruana, esta vez mostrando a una dirigente que explica —con aparente naturalidad— cómo sus cargos, estudios y emprendimientos fueron sostenidos por recursos públicos.

