La anemia y desnutrición infantil aumentó bajo la gestión de Dina Boluarte: "Alcanzó su nivel más alto en años"

Durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte, la situación de la anemia y la desnutrición infantil aumentó. Así lo confirma la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), en el 2024 la anemia en niños menores de tres años alcanzó el 43.7% a nivel nacional.

Mientras que la desnutrición llegó al 12.1%, una cifra que no se veía desde hace varios años, cuando solía mantenerse alrededor del 11%, según Jessica Huaman, nutricionista y coordinadora de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria.

La situación en las regiones es preocupante. El caso más grave se registró en Puno, donde los niveles de anemia aumentaron del 70.4 % en 2023 al 76,0 % en 2025, lo que representa un incremento de 5,6 puntos porcentuales.

También se observó incremento en Loreto de 58.1 % a 62.0 %, Áncash de 42.2 % a 47.0 %, Arequipa de 40.2 % a 44.2 %, Cusco de 49.9 % a 53.8 % y Cajamarca de 34.9 % a 38.4 %.

Alerta por anemia infantil

Sobre el tema, Jessica Huamán, nutricionista y coordinadora de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria, indicó que en el primer semestre de 2025, la prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses aumentó a 45.3%. Sostuvo, que esto representa un aumento de 1.6 puntos porcentuales respecto al año anterior, cuando la cifra fue 43.7%.

"Este aumento muestra un retroceso preocupante, ya que casi la mitad de los niños pequeños sufren anemia, lo que afecta gravemente su desarrollo y salud", dijo a La República.

Asimismo, indicó que aunque el Gobierno de Dina Boluarte implementó un plan multisectorial para reducir y prevenir la anemia en niños, gestantes y mujeres en edad fértil, la ejecución no fue efectiva en los niveles locales y regionales.

"El enfoque que el gobierno de Dina Boluarte le ha dado a la lucha contra la anemia no ha sido el más adecuado. Si bien es cierto que se lanzó, con bombos y platillos, un plan multisectorial para la reducción y prevención de la anemia, aumentó esta enfermedad".

Deficiencias en los puestos de salud

Uno de los principales problemas ha sido la falta de seguimiento conjunto entre el Ministerio de Salud y los gobiernos locales. La especialista explicó que en los centros de salud de primer nivel hay muchas deficiencias como la escasez de profesionales, insuficiencia de suplementos nutricionales y limitados espacios y recursos para educación alimentaria.

“La meta de ese plan, supuestamente, era reducir la anemia al 37 %. Sin embargo, cuando uno acudía a la representación más local que es un puesto de salud de primer nivel, se evidenciaba una gran deficiencia”.

Mencionó que existen problemas en el acceso a herramientas básicas para el diagnóstico, como los hemoglobinómetros, que son esenciales para detectar anemia a tiempo. Sin estos instrumentos, el tamizaje es limitado y la intervención se retrasa.

También detalló que otro problema es el acceso al agua segura, ya que, dijo que en muchas zonas periurbanas reciben agua de cisternas que pueden estar contaminadas con parásitos o metales pesados, lo que perpetúa la anemia.