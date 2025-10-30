HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Política

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

El caso de presunta corrupción en las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua contra Martín Vizcarra continuarán su proceso en juicio oral.

Martín Vizcarra continuará siendo procesado por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Foto: Andina
Martín Vizcarra continuará siendo procesado por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Foto: Andina

El expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, rechazo la decisión del Poder Judicial que ratificó su proceso penal, negando un recurso que buscaba anular el juicio oral que se le sigue por presuntos delitos de cohecho pasivo propio (cobro de sobornos).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En una audiencia, la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación presentado por la defensa del exmandatario, con el que se pretendía declarar nulo el auto de enjuiciamiento que dio inicio al proceso. Esta decisión asegura la continuidad del juicio oral en el que la Fiscalía busca una condena por los supuestos pagos ilícitos que Vizcarra habría recibido durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

lr.pe

A través de sus redes sociales, el expresidente Vizcarra afirmó: La decisión de la Corte Suprema sobre el recurso de casación, que buscaba corregir diversos vicios de procedimiento y graves vulneraciones en mi proceso, es una decisión que acato, pero que no me detiene, ni me doblega".

Vizcarra ha reiterado su postura de que el juicio en su contra responde a una "persecución política" orquestada por "operadores políticos" que buscan sacarlo de la esfera pública y silenciar su voz. A pesar de la decisión de la máxima instancia judicial, el exmandatario aseguró que continuará colaborando con el sistema de justicia y defendiendo su inocencia en el juicio oral.

¿De que se le acusa a Martín Vizcarra?

La acusación fiscal se centra principalmente en dos casos ocurridos en la región Moquegua: las presuntas coimas recibidas para la adjudicación de la obra de ampliación de Lomas de Ilo y la construcción del Hospital de Moquegua.

Según la tesis del Ministerio Público, Vizcarra habría condicionado la firma de estos contratos a un pago ilícito que, en el caso del Hospital de Moquegua, ascendería a S/1.3 millones. La Fiscalía sustenta su caso con testimonios de colaboradores eficaces y ejecutivos de las constructoras involucradas (como ICCGSA y Obrainsa), quienes han confirmado en distintas audiencias la entrega de dinero en efectivo al exgobernador.

La ratificación del proceso penal significa que el juicio oral continuará su curso con la presentación de alegatos, pruebas y testigos, acercando al expresidente a una posible sentencia por los delitos imputados.

Notas relacionadas
Martín Vizcarra: Poder Judicial rechazó anular juicio por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra: Poder Judicial rechazó anular juicio por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Rosa María Palacios: “Un eventual gobierno de su hermano podría terminar indultando a Martín Vizcarra”

Rosa María Palacios: “Un eventual gobierno de su hermano podría terminar indultando a Martín Vizcarra”

LEER MÁS
Roberto Burneo tras inscripción de Martín Vizcarra: "Evalúen bien cada una de sus candidaturas para que no se les caiga"

Roberto Burneo tras inscripción de Martín Vizcarra: "Evalúen bien cada una de sus candidaturas para que no se les caiga"

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

LEER MÁS
Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

LEER MÁS
Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

LEER MÁS
Rosa María Palacios: “Keiko sabe que no ganará, pero seguirá gobernando desde el Congreso”

Rosa María Palacios: “Keiko sabe que no ganará, pero seguirá gobernando desde el Congreso”

LEER MÁS
Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

LEER MÁS
PNP tiene en la mira a tiktokers y a La República: revelan documento secreto sobre marchas de la Generación Z

PNP tiene en la mira a tiktokers y a La República: revelan documento secreto sobre marchas de la Generación Z

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Fabián Bustos rompió su silencio y reconoció que no debió irse de Universitario: "Fue un error, pero me dejé llevar por la situación"

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025