HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

🔴INCENDIO en PAMPLONA habría sido PROVOCADO para DESALOJAR A FAMILIAS | 'Titulares en LR'

Política

La vacancia les explotó en la cara: Carlincatura ironiza la reacción de líderes políticos en la destitución de Boluarte

La caricatura del día retrata a figuras políticas ante el pedido de vacancia contra la expresidenta Dina Boluarte.

Carlincatura de hoy, lunes 13 de octubre, sobre los detalles de la vacancia de Dina Boluarte. Foto: Composición/LR
Carlincatura de hoy, lunes 13 de octubre, sobre los detalles de la vacancia de Dina Boluarte. Foto: Composición/LR

La Carlincatura del día, lunes 13 de octubre, ironiza la reacción de figuras políticas luego de que, desde el Congreso, se realizó el pedido de vacancia contra la expresidenta Dina Boluarte tras el atentado contra el grupo de cumbia Agua Marina. El caricaturista grafica a personas como si les hubiera explotado una bomba el pedido de destitución hacia la exjefa de Estado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Caricatura política de Carlincatura del 13 de octubre de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 13 de octubre de 2025

Notas relacionadas
Carlincatura del lunes 13 de octubre de 2025

Carlincatura del lunes 13 de octubre de 2025

LEER MÁS
Vacancia o reemplazo simbólico: Carlincatura retrata que el cambio presidencial solo fue de rostro

Vacancia o reemplazo simbólico: Carlincatura retrata que el cambio presidencial solo fue de rostro

LEER MÁS
Carlincatura del domingo 12 de octubre de 2025

Carlincatura del domingo 12 de octubre de 2025

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte

José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte

LEER MÁS
Alcalde de Pataz fue rechazado y expulsado de Plaza San Martín tras reunirse con José Jerí

Alcalde de Pataz fue rechazado y expulsado de Plaza San Martín tras reunirse con José Jerí

LEER MÁS
Vladimir Cerrón reaparece: analiza la caída de Dina Boluarte y confirma participación de Perú Libre en Elecciones 2026

Vladimir Cerrón reaparece: analiza la caída de Dina Boluarte y confirma participación de Perú Libre en Elecciones 2026

LEER MÁS
Rafael López Aliaga anuncia que renunciará a alcaldía de Lima para postular a la Presidencia del Perú

Rafael López Aliaga anuncia que renunciará a alcaldía de Lima para postular a la Presidencia del Perú

LEER MÁS
Alcalde de Pataz pide a José Jerí cambio total del Gabinete: "Ninguno de los ministros anteriores debe quedarse"

Alcalde de Pataz pide a José Jerí cambio total del Gabinete: "Ninguno de los ministros anteriores debe quedarse"

LEER MÁS
Chiabra: “El éxito de Jerí dependerá de a quién escoja como primer ministro”

Chiabra: “El éxito de Jerí dependerá de a quién escoja como primer ministro”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025