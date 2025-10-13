La vacancia les explotó en la cara: Carlincatura ironiza la reacción de líderes políticos en la destitución de Boluarte
La caricatura del día retrata a figuras políticas ante el pedido de vacancia contra la expresidenta Dina Boluarte.
La Carlincatura del día, lunes 13 de octubre, ironiza la reacción de figuras políticas luego de que, desde el Congreso, se realizó el pedido de vacancia contra la expresidenta Dina Boluarte tras el atentado contra el grupo de cumbia Agua Marina. El caricaturista grafica a personas como si les hubiera explotado una bomba el pedido de destitución hacia la exjefa de Estado.
Caricatura política de Carlincatura del 13 de octubre de 2025