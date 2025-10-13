La vacancia les explotó en la cara: Carlincatura ironiza la reacción de líderes políticos en la destitución de Boluarte

Carlincatura de hoy, lunes 13 de octubre, sobre los detalles de la vacancia de Dina Boluarte. Foto: Composición/LR

La Carlincatura del día, lunes 13 de octubre, ironiza la reacción de figuras políticas luego de que, desde el Congreso, se realizó el pedido de vacancia contra la expresidenta Dina Boluarte tras el atentado contra el grupo de cumbia Agua Marina. El caricaturista grafica a personas como si les hubiera explotado una bomba el pedido de destitución hacia la exjefa de Estado.

