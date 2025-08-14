Ejército: incumplimiento de contrato impide volar a helicópteros de apoyo de combate

De los tres helicópteros cuya reparación se encuentra pendiente por parte de Milenium Veladi, dos son de apoyo de combate, imprescindibles en situaciones de amenazas a la Seguridad Nacional. Foto La República | CEMAE | Ejército del Perú | Millennium Velardi Corp

La empresa panameña Milenium Veladi Corporation acordó, según el contrato que suscribió con el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), que entregaría tres helicópteros completamente reparados el 13 de agosto de 2024, hace exactamente un año. Al no poder hacerlo, consiguió dos ampliaciones, siendo la última el 30 de diciembre del mismo año. Pero tampoco cumplió, por lo que solicitó al Ejército una nueva prórroga por 151 días calendario, lo que fue rechazado.

Pese a que el CEMAE ha pagado el 70% del contrato cifrado en US$20.3 millones, Milenium Veladi, que representa a la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC), no ha fijado una nueva fecha para completar la reparación mayor (“overhaul”) de las aeronaves

Fuentes del Ejército informaron a La República que la situación de inoperatividad de los tres helicópteros Mi-171-ShP, Mi-171-Sh y Mi-MTV1, afectan la seguridad nacional. Especialmente en el caso de los dos primeros, porque cumplen funciones de combate. Es decir, tienen una participación decisiva en el transporte de efectivos y equipamiento ante eventuales amenazas externas, e incluso pueden intervenir en ataques a objetivos en tierra.

Pese a que la contratación fue directa, sin licitación ni concurso de ningún tipo, porque se trataba de una “situación de emergencia”, ha transcurrido un año desde la fecha original de entrega y los trabajos sólo han avanzado un 15.7%.

Solo se ha cumplido el 15% del plan de reparaciones (overhaul), pese a que la empresa contratista ya recibió el 70% del costo del contrato que originalmente venció el 13 de agosto. Foto: La República

Fuera de todos los plazos

Al ser desestimada la petición de una nueva ampliación del plazo, Milenium Veladi solicitó iniciar un proceso de conciliación. Luego de desacuerdos iniciales, la empresa y la Procuraduría del Ejército fijaron reunirse el 24 de julio. Pero dos días antes, Milenium Veladi comunicó a la Procuraduría, una nueva fecha: el 27 de agosto.

Por lo tanto, la empresa representante de la rusa NASC, no ha establecido cuándo suministrará los 3 helicópteros (EP-654, EP-666 y EP-669) totalmente reparados, afectando la capacidad operativa de la Aviación del Ejército.

Milenium Veladi y NASC han comunicado al CEMAE que los problemas derivados de la invasión rusa a Ucrania han afectado el cronograma de los plazos. Pero no indican hasta cuándo van a esperar el término de los trabajos de “overhaul”, que ha excedido todos los plazos.

Cartas desde Moscú

En documentos firmados por funcionarios estatales rusos dirigidos a Milenium Veladi se indica que los problemas persisten y que no hay una fecha fija para que estos problemas hayan cesado. Por lo tanto, no existe una fecha precisa para la entrega de los helicópteros del Ejército peruano.

El 20 de diciembre de 2024, el vicedirector del Servicio Federal para la Cooperación Técnico-Militar, Anatoly Punchuk, comunicó al representante legal de Milenium Veladi, Rafael Atencio Jaén, que NASC no cumpliría con el último plazo de entrega, el 30 de diciembre, y que no se sabía cuándo estarían listos.

“La parte rusa confirma que debido a la presencia de circunstancias objetivas, NASC no puede cumplir con sus obligaciones, es decir, finalizar el mantenimiento mayor de los helicópteros en el plazo establecido en los documentos contractuales”, señaló Punchuk a Atencio.

“NASC asume la responsabilidad de completar el mantenimiento de dos helicópteros Mi-171Sh y un Mi-MTV-1”, sin embargo, precisó Punchuk: “Se informará adicionalmente de la finalización de dichas circunstancias”. Es decir, del término de los factores -derivados del conflicto con Ucrania- que obstaculizan el cumplimiento del contrato.

Anatoly Punchuk también solicitó a Rafael Atencio que, “con el fin de evitar la aplicación de penalizaciones contra NASC, e impedir el daño a la reputación de la parte rusa, solicitamos su participación personal en la adopción de las medidas necesarias”.

Hacerla larga lo máximo posible

Tres días después, Rafael Atencio también recibió una comunicación escrita del vicedirector general de NASC, Iván B. Serov, el 23 de diciembre, en los mismos términos que la carta de Punchuk. Con la diferencia de que fue una decisión del Estado ruso.

“A causa de la llegada de circunstancias de fuerza mayor, la planta reparadora no puede asegurar la terminación del ‘overhaul’ de los helicópteros (…), (por lo que), con motivo de la realización (ejecución, cumplimiento) de la orden de defensa del Estado, NASC no tiene la posibilidad de acabar el ‘overhaul’”, informó Serov a Atencio.

Para Serov, “las circunstancias de fuerza mayor” que les impide cumplir con el contrato, “ocurrieron con posterioridad a la celebración del contrato”, lo que no es correcto. Los rusos invadieron Ucrania y generó el conflicto, el 24 de febrero de 2022. El contrato fue suscrito el 10 de noviembre de 2023, esto es, 9 meses después.

Para dicha fecha, la empresa estatal rusa NASC ya sufría las restricciones de Estados Unidos y la Unión Europea, por eso estableció en Panamá la empresa Milenium Veladi, por intermedio del empresario peruano Diego Alfaro Di Natale, que tiene conexiones con el gobierno de Dina Boluarte (fue sorprendido por el dominical “Cuarto Poder” cuando sostenía una reunión con un amigo íntimo de Nicanor Boluarte, Jorge Garboza Amad).

En coordinación con su representada NASC, Milenium Veladi solicitó una ampliación del contrato, el 10 de enero de este año. El jefe del CEMAE, general César Claudet Morote, el 22 de enero respondió que el pedido era improcedente. A lo que Milenium Veladi contestó con un pedido de conciliación extrajudicial.

No habrá más contratos

La República consultó con el Ejército por qué no rescinde el contrato con Milenium Veladi por incumplimiento y los demanda penalmente por estafa. Las fuentes respondieron que esa es la idea, pero que la Ley de Contrataciones del Estado obliga a la conciliación extrajudicial.

“De acuerdo con las normas existen procedimientos y plazos para la aplicación de esta acción (la denuncia por estafa). (Sin embargo, el CEMAE viene tomando las acciones pertinentes para hacerlo en su debida oportunidad”, respondieron las fuentes del Ejército.

Probablemente, mediante el mecanismo de la conciliación extrajudicial, Milenium Veladi busca alargar indefinidamente la entrega de los 3 helicópteros.

Además, el Ejército tiene programada la reparación mayor de otros helicópteros, pero ya no sería elegible Milenium Veladi ni NASC.

“El contrato con la empresa Milenium Veladi Corp, continúa vigente, encontrándose en giro un procedimiento de conciliación, como mecanismo de solución de controversias. El CEMAE no insiste en volver a contratar con la empresa Milenium Veladi”, respondió el Ejército a la consulta.

La República buscó al representante de Milenium Veladi, Alexander Reyes Olivos, el mismo que firmó el contrato con el CEMAE, pero no respondió a las comunicaciones de este periódico. El 28 de noviembre de 2024, Reyes consignó un número de teléfono en el Registro de Proveedores del Estado, pero no funciona.

Alexander Reyes es el mismo que a último momento solicitó reprogramar la audiencia de conciliación para el próximo 27 de agosto.