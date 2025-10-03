HOYSuscripcion LR Focus

Carlincatura de hoy muestra a presidenta de la República en disfraz de ‘El monstruo’

El caricaturista Carlín nos sorprende con un nuevo dibujo que mezcla al criminal recientemente capturado, 'El Monstruo', pero en el cuerpo de la máxima autoridad política del Perú.

El Monstruo fue protagonista de Carlincatura de hoy. Foto: composición LR
El Monstruo fue protagonista de Carlincatura de hoy. Foto: composición LR

La Carlincatura de hoy, viernes 3 de octubre, retrata una de las virales fotos de 'El Monstruo', cuando fue capturado por la Policía paraguaya. Con el cabello desordenado y levantado por un oficial policial se le ve a Erick Moreno, quien estuvo prófugo por más de dos años. Sin embargo, en lugar de mostrar su rostro, se ve el de una mujer, quien sería la presidenta de la República.

A la caricatura le acompaña la frase: "Y caerá, caerá..", indicando que no falta mucho para que la mandataria también termine presa por las diversas denuncias e investigaciones que se desarrollan en su contra.

