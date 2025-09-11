HOYSuscripcion LR Focus

Política

Dina Boluarte en negación: presidenta vuelve a desestimar a las encuestas y asegura que la alaban en el extranjero

Boluarte optó por negar la realidad, pese a que las encuestas muestran que mantiene récords negativos históricos, y aseguró que instituciones extranjeras respaldan su gestión.

Fuera de la realidad. La presidenta Dina Boluarte continúa rechazando la validez de las encuestas y sostiene que, en el extranjero, su gestión recibe elogios. Durante un encuentro con representantes de la Asociación de Alcaldesas del Perú (ADADP), afirmó que no le preocupa el bajo respaldo ciudadano reflejado en los sondeos. Como se sabe, Boluarte es la gobernante con menor aprobación popular en lo que va del siglo XXI: solo en mayo de este año, su desaprobación alcanzó el 96,1%.

“No necesito de estas encuestadoras que me pongan varios ceros, tantos que ya ni alcanzan en la pantalla del televisor. Que me sigan diciendo todo lo que quieran. (…) Me han dicho que debo bañarme en aceite, pues me baño en manteca. (…) Nada de lo que digan me afecta (…)”, declaró.

No solo desestimó los datos objetivos, sino que también defendió su propia visión. Aseguró que su gestión recibe el reconocimiento de autoridades extranjeras. Durante la ceremonia de condecoración de las Palmas Magisteriales 2025, sostuvo que distintos gobiernos e instituciones del exterior valoran su labor al frente del país, aunque no precisó quiénes habrían expresado esos comentarios favorables.

“(…) Los números nos respaldan y las instituciones extranjeras reconocen nuestro trabajo. Afuera aman y aprecian al Perú, y se preguntan cómo, en tan corto tiempo, hemos logrado cambiar la historia de este país”, señaló.

Congreso archiva denuncia constitucional contra presidenta por muertes en protestas

Mientras Dina Boluarte niega la realidad, sus aliados en el Congreso colaboran para que se vuelva inimputable. La Comisión Permanente resolvió archivar la denuncia constitucional en su contra, con 12 votos a favor y 10 en contra, dejando sin efecto las investigaciones por las más de cincuenta muertes registradas en las protestas contra su gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Los pedidos de reconsideración de los congresistas Wilson Quispe Mamani (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) y Flavio Cruz Mamani (Perú Libre) fueron rechazados, con un resultado de 13 votos en contra y 9 a favor.

La medida adoptada acogió el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales —antes presidida por María Acuña y actualmente por Lady Camones, ambas de Alianza para el Progreso— que recomendaba el archivo definitivo de la acusación presentada por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. La denuncia señalaba a Boluarte por presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves. El beneficio del archivo alcanzó también a exintegrantes de su gabinete, como el exprimer ministro Pedro Angulo, el exministro de Defensa Alberto Otárola y los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero.

La votación dejó en evidencia las alianzas políticas dentro del Congreso. Los votos que cerraron la investigación provinieron de Fuerza Popular (Arturo Alegría, César Revilla, Patricia Juárez y Tania Ramírez), Alianza para el Progreso (Lady Camones, María Acuña y Nelcy Heidinger), Acción Popular (Carlos Alva y Elvis Vergara), Somos Perú (Zadith Zegarra y Alex Paredes) y Honor y Democracia (Gladys Echaíz). En la otra orilla se situaron Perú Libre, Podemos Perú, la Bancada Socialista, el Bloque Democrático y Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, que votaron en bloque contra el archivamiento de la denuncia.

