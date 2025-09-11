Congresista ataca a jueces: Carlincatura de hoy muestra desconocimiento en la Ley de Amnistía
El dibujo de Carlín muestra las polémicas declaraciones brindadas por una parlamentaria, que ignora la importancia de la Constitución sobre las leyes del Congreso.
La Carlincatura de hoy, jueves 11 de setiembre, muestra a una reconocida congresista de Fuerza Popular diciendo: "Por favor, infórmense: los jueces no pueden ir contra una norma dada por el Congreso", en relación a la inaplicación de la Ley de Amnistía en los tribunales del Poder Judicial. Estas afirmaciones han sido totalmente cuestionadas en redes por su desconocimiento en ordenamiento jurídico y lo escrito en la actual Constitución del Perú.
Es así, que al dibujo de la congresista le acompaña el artículo 138 que dice: "En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera". Seguidamente, al texto se le añade la cuarta disposición final: "Las normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú".