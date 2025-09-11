Congresista ataca a jueces: Carlincatura de hoy muestra desconocimiento en la Ley de Amnistía

La Carlincatura de hoy, jueves 11 de setiembre, muestra a una reconocida congresista de Fuerza Popular diciendo: "Por favor, infórmense: los jueces no pueden ir contra una norma dada por el Congreso", en relación a la inaplicación de la Ley de Amnistía en los tribunales del Poder Judicial. Estas afirmaciones han sido totalmente cuestionadas en redes por su desconocimiento en ordenamiento jurídico y lo escrito en la actual Constitución del Perú.

Es así, que al dibujo de la congresista le acompaña el artículo 138 que dice: "En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera". Seguidamente, al texto se le añade la cuarta disposición final: "Las normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú".