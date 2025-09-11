HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      
EN VIVO

San Marcos en pie de lucha contra la privatización | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Congresista ataca a jueces: Carlincatura de hoy muestra desconocimiento en la Ley de Amnistía

El dibujo de Carlín muestra las polémicas declaraciones brindadas por una parlamentaria, que ignora la importancia de la Constitución sobre las leyes del Congreso.

Carlincatura ironiza declaraciones de congresista fujimorista. Foto: composición LR
Carlincatura ironiza declaraciones de congresista fujimorista. Foto: composición LR

La Carlincatura de hoy, jueves 11 de setiembre, muestra a una reconocida congresista de Fuerza Popular diciendo: "Por favor, infórmense: los jueces no pueden ir contra una norma dada por el Congreso", en relación a la inaplicación de la Ley de Amnistía en los tribunales del Poder Judicial. Estas afirmaciones han sido totalmente cuestionadas en redes por su desconocimiento en ordenamiento jurídico y lo escrito en la actual Constitución del Perú.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Es así, que al dibujo de la congresista le acompaña el artículo 138 que dice: "En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera". Seguidamente, al texto se le añade la cuarta disposición final: "Las normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú".

larepublica.pe
Notas relacionadas
Oficializan norma que permite a congresistas hacer campaña política en semana de representación

Oficializan norma que permite a congresistas hacer campaña política en semana de representación

LEER MÁS
Congreso: Alejandro Muñante busca criminalizar a mujeres que denuncian casos de violencia

Congreso: Alejandro Muñante busca criminalizar a mujeres que denuncian casos de violencia

LEER MÁS
Waykis para rato: Wilfredo Oscorima busca lanzar al congreso a su hermano Yuri

Waykis para rato: Wilfredo Oscorima busca lanzar al congreso a su hermano Yuri

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Acuña anuló solo uno de los dos contratos millonarios con constructora trucha

Acuña anuló solo uno de los dos contratos millonarios con constructora trucha

LEER MÁS
SIP condena amenazas de Rafael López Aliaga contra Gustavo Gorriti: "Incitan al odio y ponen en riesgo su vida"

SIP condena amenazas de Rafael López Aliaga contra Gustavo Gorriti: "Incitan al odio y ponen en riesgo su vida"

LEER MÁS
Delia Espinoza anuncia demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía: "Tenemos listo el proyecto"

Delia Espinoza anuncia demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía: "Tenemos listo el proyecto"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gustavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gustavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

LEER MÁS
Martín Vizcarra revela que Ollanta Humala le cedió su crédito para llamar desde Barbadillo: "Me dijo que llame a quien quiera"

Martín Vizcarra revela que Ollanta Humala le cedió su crédito para llamar desde Barbadillo: "Me dijo que llame a quien quiera"

LEER MÁS
Empresas afines a César Acuña facturan más de 480 mllns en el sector de su ministro César Vásquez

Empresas afines a César Acuña facturan más de 480 mllns en el sector de su ministro César Vásquez

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota