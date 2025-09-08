¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate
La caricatura retrata la respuesta de un alto mando de las fuerzas del orden justificando la falta de mantenimiento a maquinarias de guerra.
La Carlincatura de hoy, lunes 8 de septiembre, satiriza sobre los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento de helicópteros de combate en el Perú. La caricatura retrata los diálogos entre la prensa y un alto mando de las fuerzas del orden, en el que justifica estas irregularidades al señalar que se trata de "secretos de Estado".
Caricatura política de Carlincatura del 8 de setiembre de 2025