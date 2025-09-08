HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

La caricatura retrata la respuesta de un alto mando de las fuerzas del orden justificando la falta de mantenimiento a maquinarias de guerra.

Carlincatura del día, lunes 8 de septiembre, sobre la falta de mantenimiento a maquinarias de combate. Foto: Composición/LR
Carlincatura del día, lunes 8 de septiembre, sobre la falta de mantenimiento a maquinarias de combate. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, lunes 8 de septiembre, satiriza sobre los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento de helicópteros de combate en el Perú. La caricatura retrata los diálogos entre la prensa y un alto mando de las fuerzas del orden, en el que justifica estas irregularidades al señalar que se trata de "secretos de Estado".

Caricatura política de Carlincatura del 8 de setiembre de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 8 de setiembre de 2025

Carlincatura del lunes 8 de setiembre de 2025

Carlincatura del lunes 8 de setiembre de 2025

