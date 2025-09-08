¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

Carlincatura del día, lunes 8 de septiembre, sobre la falta de mantenimiento a maquinarias de combate. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, lunes 8 de septiembre, satiriza sobre los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento de helicópteros de combate en el Perú. La caricatura retrata los diálogos entre la prensa y un alto mando de las fuerzas del orden, en el que justifica estas irregularidades al señalar que se trata de "secretos de Estado".

