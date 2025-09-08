Dina Boluarte participó de la entrega de títulos en la casa presidencial. Foto: Composición/LR

Un hecho inusual en la casa presidencial. Este tarde del lunes 8 de septiembre, una mujer se desmayó durante una ceremonia en Palacio de Gobierno al saludar a la presidenta Dina Boluarte. El hecho sucedió en medio de la entrega de títulos de propiedad, en la que también participó el primer ministro, Eduardo Arana, y el ministro de Vivienda, Durich Whittembury.

La ciudadana de cuarenta y cinco años, perteneciente al distrito de Ayna del Valle de los ríos de Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), responde al nombre de Lida Víctor Valladolid. Ella fue presentada durante la ceremonia como "madre, abuela y trabajadora incansable".

El suceso ocurrió en la puerta de Palacio de Gobierno cuando la ciudadana se desplomó en las escaleras al lado de la mandataria al recibir el documento que esperó por más de 25 años. Asimismo, tras caer en el suelo, fue auxiliada por la mandataria y el ministro Whittembury.

El hecho fue captado por las cámaras de televisión, a pesar de que se intentó pasar por desapercibido el incidente.

Tras superar lo sucedido, la ciudadana se puso de pie, agradeció a la jefa de Estado y mostró el certificado del título de propiedad otorgado por la jefa de Estado.