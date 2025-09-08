HOYSuscripcion LR Focus

Del Hecho Al Dicho | Descansa en paz, Jaime Chincha
Del Hecho Al Dicho | Descansa en paz, Jaime Chincha      
Vuela alto Jaime Chincha | Del Hecho Al Dicho

Política

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

Víctor Caballero, en su nuevo programa 'Curwen' en La República, analizó la situación política del Perú, en medio de las investigaciones contra el ministro de Justicia, Juan Santiváñez.

Curwen se refirió a la política peruana en su primer programa en La República. Foto: Composición/LR
Curwen se refirió a la política peruana en su primer programa en La República. Foto: Composición/LR

Víctor Caballero, en su nuevo programa y edición de Curwen en La República, se refirió a la actual situación política que afronta el Perú. Esto después de que un informe periodístico reveló que un informe oficial demuestra la veracidad de los audios que involucran a Juan José Santiváñez y el miembro de la PNP, Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra'.

Durante su primer episodio, Curwen recordó que en las conversaciones entre el ministro de Justicia y el miembro policial en 2024, la mandataria Dina Boluarte le habría pedido desactivar la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) para ocupar el cargo de ministro. Además, Caballero calificó la revelación periodística como "la pieza que faltaba en el rompecabezas" del caso y comparó la situación política con una miniserie peruana.

PUEDES VER: Poder Judicial: jueces rechazan aplicar ley de amnistía a investigados de la masacre de Chumbivilcas

"Y bueno, en esta reunión Santiváñez hace lo que mejor sabe hacer, irse de lengua. (…) Junior izquierdo, conocido como Culebra, es un policía, pues, de inteligencia. Él ya se la huele, sabueso, sabía que algo raro había allí, por eso es que realiza la grabación", expresó.

En tanto, 'Curwen' rememoró parte de las grabaciones entre ambos personajes y señaló que se habría hablado de una presunta ayuda al prófugo Vladimir Cerrón con el vehículo presidencial.

PUEDES VER: Delia Espinoza alerta posible fuga de Juan José Santiváñez tras autorización para viajar a Suiza: "El riesgo está"

"Imagínense utilizar el vehículo asignado al despacho de la presidente de la República para ayudar a escapar a alguien de la justicia. Evidentemente, cualquier persona que haya sido las noticias en los últimos años sabe que algo raro pasa, pues. ¿Cerrón, qué es? Judini, ¿cómo se va a escapar de 9, 10, 11 operativos policiales? Que el señor es un maestro del escape. Imposible, pues. Aquí tiene que haber una filtración, aquí tiene que haber alguien que le dé la información para que él", ironizó.

Curwen: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio estuviera escribiendo la política peruana"

En otro momento, Curwen vaciló la decisión del Poder Judicial que permitió que Juan Santiváñez pueda salir del país para trasladarse a Ginebra, Suiza, a pesar de tener un impedimento de salida del país.

"Pareciera que un guionista de Al fondo Hay Sitio está escribiendo la política peruana. Miren lo que dice. ¿Qué hace yendo a una convención de derechos humanos? Cuando él ha dicho claramente, que él respalda la postura de la presidenta a Boluarte con respecto a la Corte Interamericana y, básicamente, lo que ha dicho Dina es que se están metiendo en temas que no deberían, que están atentando contra la institución que no se pueden estar esté involucrando en temas internos, en temas nacionales", ironizó.

"Pareciera que es una excusa simplemente para viajar. Para irse un ratito allí. Ustedes saben que cada vez que alguien de este Gobierno y de este Congreso también realiza un viaje al exterior, pues empiezan las bolsas de viaje, el hotelito. Qué envidia, ¿no? Qué envidia", acotó.

