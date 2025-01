La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició un proceso sancionador contra el partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, tras el uso de fondos públicos para un viaje a Estados Unidos, así lo dio a conocer el jefe de la institución electoral, Piero Corvetto. La cifra involucrada asciende a aproximadamente S/28.000.

Este procedimiento se deriva de un informe técnico elaborado por la ONPE, que señala una infracción a la Ley de Organizaciones Políticas. Corvetto explicó que el financiamiento público debe estar vinculado a actividades de capacitación y funcionamiento del partido, y que su uso inadecuado puede acarrear sanciones.

"Nosotros hemos abierto un procedimiento sancionador al respecto y yo soy un órgano sancionador, por lo tanto, no puedo opinar sobre cuál es el devenir del expediente. Hay una argumentación expuesta en el informe. El uso del financiamiento tiene que estar exclusivamente vinculado a aspecto de capacitación y funcionamiento. Si no se encuentra sustentado de esa manera, no está debidamente utilizado el financiamiento público directo", dijo para RPP.

El viaje de Fujimori a California fue en respuesta a una invitación de la Dominican University of California, donde participó en un evento con la comunidad local. Sin embargo, este viaje se encuentra bajo la lupa de las autoridades debido a la naturaleza del financiamiento utilizado.

Este viaje se llevó a cabo el 28 de mayo de 2024. En su publicación, mencionó que su visita fue para "dirigir algunas palabras y dialogar con la comunidad que asistió a este evento". Este proceso sancionador se produce en un contexto donde Keiko Fujimori enfrenta otros desafíos legales.

En mayo de 2024, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que se revoque la comparecencia con restricciones de Fujimori y se dicte nuevamente prisión preventiva en su contra, alegando incumplimiento de las reglas de conducta en el caso Cócteles.

Renovación Popular pagó más de S/175.000 a empresa de exasesor de Rafael López Aliaga

Según los informes de la ONPE, La República pudo identificar que en el primer semestre de 2024, Renovación Popular destinó más de 175 mil soles de financiamiento público a la empresa de un asesor de la campaña electoral de Rafael López Aliaga.

De acuerdo con información de la ONPE, la empresa del exasesor publicista argentino, Focus Marketing & Management Sociedad Anónima Cerrada, con RUC 20609703149, tiene registrados en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contratos por más de 175 mil soles con el partido Renovación Popular, correspondientes a servicios de asesoría en comunicación y marketing entre enero y junio de 2024.

El año 2024 no fue el único en que Focus Marketing & Management Sociedad Anónima Cerrada trabajó con el partido de López Aliaga, Renovación Popular. En el primer semestre de 2023, la empresa recibió un total de 120.165,70 soles por sus servicios. En el segundo semestre, la cifra no varió mucho, alcanzando los 158.200 soles, lo que suma un total de 278.365,70 soles a lo largo de todo el año.