Poder Judicial archiva investigación contra chofer de PPK por lavado de activos

Poder Judicial archivó, en primera instancia, la acusación por lavado de activos y organización criminal. La Fiscalía había solicitado una pena de 11 años y 6 meses contra José Bernaola, la cual no fue aceptada por falta de argumentos suficientes. Ante ello, el abogado de Bernaola indicó que su cliente ya no tendría que someterse a un juicio oral para determinar su responsabilidad.

"Lo que está sucediendo es que el juez está sacando del caso al señor Bernaola. Está decidiendo que el señor ya no tiene que continuar en las siguientes etapas del proceso. (...) En estos momentos continúa el debate, pero el juez ha decidido resolver ya lo pertinente al señor José Luis Bernaola. Ha declarado que, en el caso del señor Bernaola, no puede ser imputado como responsable de un delito de lavado de activos y, mucho menos, del agravante de pertenecer a una organización criminal.", sostuvo Julio Midolo en una entrevista para RPP.

Midolo también destacó que, debido a los contratiempos que su cliente ha experimentado tras estar implicado en la investigación durante más de siete años, no descarta la posibilidad de solicitar una compensación. “No se pueden cometer este tipo de abusos contra personas que eran inocentes”, apuntó.

Cabe resaltar que durante la audiencia virtual, el magistrado, Jorge Chávez Tamariz, señaló que el abogado del conductor de Pedro Pablo Kuczynski presentó un recurso al argumentar que no existían pruebas suficientes para acusar a su defendido de lavado de activos por los pagos recibidos entre enero y abril de 2017, los cuales sumaban aproximadamente US$10.620,70.

Por otro lado, la fiscalía sostiene que Bernaola conocía el origen ilícito del dinero vinculado a los pagos de Odebrecht y que el juez Chávez Tamariz no debía pronunciarse sobre las pruebas en la etapa de control de acusación, ya que dicha revisión corresponde al juicio. No obstante, el juez afirmó que tiene competencia para evaluar la actividad probatoria y determinar si procede el sobreseimiento solicitado por el chofer de Kuczynski. Tras revisar las pruebas, concluyó que no había indicios suficientes para sospechar que Bernaola conociera el origen del dinero que recibía como salario, descartando así los cargos por lavado de activos.

“No se ha demostrado, menos advertido, de las declaraciones o actuaciones, que tuviera conocimiento de estructuraciones financieras como actos complejos, y de actuaciones nacionales o internacionales, que le competen al acusado Kuczynski Godard”, indicó el juez Jorge Chávez Tamariz.

“En este caso en especial del equipo especial contra Bernaola, no tengo convicción en un nivel de sospecha preponderante o suficiente del conocimiento de procedencia ilícita [...] para que, de su sola declaración o de la falencia para demostrar en el tiempo que declaró alguna incongruencia, como para poder tenerlo en su contra”, agregó.

Chofer de Pedro Pablo Kuczynski expresó que la denuncia de la Fiscalía lo ha dejado sin trabajo

El 1 de octubre, durante una entrevista en el programa Ampliación de Noticias de RPP, José Luis Bernaola, exchofer de Pedro Pablo Kuczynski, afirmó que la denuncia de la Fiscalía, que lo vincula con una presunta organización criminal en el caso Odebrecht, ha afectado su estabilidad laboral.

"Trabajo desde el año 1991 con el doctor Kuczynski hasta el 2019. De ahí me han perjudicado mi vida. No tengo trabajo. Trabajo eventualmente con amigos que me conocen y conocen al doctor y que saben que trabajo con él. Me llaman para darles un servicio de manejar porque lamentablemente es lo único que puedo hacer ahora", expresó.

Asimismo, declaró que, además de desempeñarse como chofer particular de Pedro Pablo Kuczynski, realizaba otras funciones. No obstante, lamentó que la fiscal afirmara que su única responsabilidad como conductor era manejar, desestimando sus demás labores.