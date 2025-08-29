Carlincatura ironiza iniciativa de alcalde por querer construir caseta de seguridad en un parque
La caricatura de Tovar critica la intención del alcalde de Miraflores, Carlos Canales, de levantar un módulo de serenazgo en el parque Leoncio Prado, proyecto rechazado por los vecinos del distrito.
- Familiares de víctimas de Barrios Altos y La Cantuta realizan plantón contra la Ley de Amnistía
- Dina Boluarte crea grupo integrado por militares para salir de la Corte IDH
En la Carlincatura de hoy, 29 de agosto, Carlos Tovar retrata al alcalde de Miraflores, Carlos Canales, levantando un muro de ladrillos en medio de un parque, rodeado de árboles y aves que muestran expresiones de angustia. La sátira hace referencia al cuestionado proyecto de la comuna para instalar una caseta de seguridad en el parque Leoncio Prado, iniciativa que ha generado protestas vecinales por considerar que atenta contra las áreas verdes y el valor histórico del espacio público. Con esta caricatura, el dibujante pone en evidencia la tensión entre las políticas municipales de seguridad y los vecinos de Miraflores.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Carlincatura de hoy, viernes 29 de agosto de 2025.