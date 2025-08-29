Carlincatura ironiza iniciativa de alcalde por querer construir caseta de seguridad en un parque

Viñeta retrata con ironía la intensión del alcalde de construir caseta de seguridad en el parque. Foto: composición LR

Viñeta retrata con ironía la intensión del alcalde de construir caseta de seguridad en el parque. Foto: composición LR

En la Carlincatura de hoy, 29 de agosto, Carlos Tovar retrata al alcalde de Miraflores, Carlos Canales, levantando un muro de ladrillos en medio de un parque, rodeado de árboles y aves que muestran expresiones de angustia. La sátira hace referencia al cuestionado proyecto de la comuna para instalar una caseta de seguridad en el parque Leoncio Prado, iniciativa que ha generado protestas vecinales por considerar que atenta contra las áreas verdes y el valor histórico del espacio público. Con esta caricatura, el dibujante pone en evidencia la tensión entre las políticas municipales de seguridad y los vecinos de Miraflores.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial