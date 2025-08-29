HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Dina al ataque, JNE en problemas y ataque a la prensa | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Carlincatura ironiza iniciativa de alcalde por querer construir caseta de seguridad en un parque

La caricatura de Tovar critica la intención del alcalde de Miraflores, Carlos Canales, de levantar un módulo de serenazgo en el parque Leoncio Prado, proyecto rechazado por los vecinos del distrito.

Viñeta retrata con ironía la intensión del alcalde de construir caseta de seguridad en el parque. Foto: composición LR
Viñeta retrata con ironía la intensión del alcalde de construir caseta de seguridad en el parque. Foto: composición LR

En la Carlincatura de hoy, 29 de agosto, Carlos Tovar retrata al alcalde de Miraflores, Carlos Canales, levantando un muro de ladrillos en medio de un parque, rodeado de árboles y aves que muestran expresiones de angustia. La sátira hace referencia al cuestionado proyecto de la comuna para instalar una caseta de seguridad en el parque Leoncio Prado, iniciativa que ha generado protestas vecinales por considerar que atenta contra las áreas verdes y el valor histórico del espacio público. Con esta caricatura, el dibujante pone en evidencia la tensión entre las políticas municipales de seguridad y los vecinos de Miraflores.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Carlincatura de hoy, viernes 29 de agosto de 2025.

Carlincatura de hoy, viernes 29 de agosto de 2025.

Notas relacionadas
César Sandoval anuncia su propio proyecto de tren Lima-Chosica: "No serán con descarte de EE.UU"

César Sandoval anuncia su propio proyecto de tren Lima-Chosica: "No serán con descarte de EE.UU"

LEER MÁS
Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

LEER MÁS
Dina Boluarte crea grupo integrado por militares para salir de la Corte IDH

Dina Boluarte crea grupo integrado por militares para salir de la Corte IDH

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dina Boluarte crea grupo integrado por militares para salir de la Corte IDH

Dina Boluarte crea grupo integrado por militares para salir de la Corte IDH

LEER MÁS
Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

LEER MÁS
¡Como si fuera el presidente!: ministros defienden a Nicanor Boluarte de allanamiento en su domicilio

¡Como si fuera el presidente!: ministros defienden a Nicanor Boluarte de allanamiento en su domicilio

LEER MÁS
Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

LEER MÁS
Ministerio Público contesta a Dina Boluarte y descarta cualquier reglaje contra Nicanor Boluarte

Ministerio Público contesta a Dina Boluarte y descarta cualquier reglaje contra Nicanor Boluarte

LEER MÁS
Patricia Benavides presenta denuncia constitucional contra Delia Espinoza y pide su inhabilitación de 10 años

Patricia Benavides presenta denuncia constitucional contra Delia Espinoza y pide su inhabilitación de 10 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota