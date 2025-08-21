HOYSuscripcion LR Focus

Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Política

Gobiernos de Perú y Colombia revisarán la delimitación del distrito de Santa Rosa este 11 y 12 de septiembre

Los cancilleres de Perú y Colombia se reunirán en Lima para definir límites y atender las demandas de la población en Santa Rosa.

Representantes de los Gobiernos de Gustavo Petro y Dina Boluarte se reunirán en Lima | Composición: LR.
Representantes de los Gobiernos de Gustavo Petro y Dina Boluarte se reunirán en Lima | Composición: LR.

¿Freno a las tensiones? Los cancilleres de Perú y Colombia, Elmer Schialer y Rosa Villavicencio, respectivamente, acordaron reunirse para delimitar las fronteras entre ambos países tras el impasse generado luego de que Gustavo Petro, presidente de Colombia, asegurara que el distrito de Santa Rosa pertenecía a su nación. El encuentro se llevará a cabo los días 11 y 12 de septiembre.

La reunión se desarrollará en territorio peruano, específicamente en la ciudad de Lima. Los representantes de ambos países señalaron que el diálogo priorizará las necesidades de las poblaciones que habitan en la zona de Santa Rosa.

Noticia en desarrollo...

Conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales, afirma historiador de San Marcos: "No hay nada que discutir"

Conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales, afirma historiador de San Marcos: "No hay nada que discutir"

Poder Judicial condena a dos topógrafos colombianos por realizar estudios en el distrito de Santa Rosa

Poder Judicial condena a dos topógrafos colombianos por realizar estudios en el distrito de Santa Rosa

Proponen agregar delito de instigación a la guerra tras izamiento de bandera colombiana por Daniel Quinteros

Proponen agregar delito de instigación a la guerra tras izamiento de bandera colombiana por Daniel Quinteros

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Jefe del INPE se confunde al explicar la razón por la que Martín Vizcarra no puede permanecer en Barbadillo

Jefe del INPE se confunde al explicar la razón por la que Martín Vizcarra no puede permanecer en Barbadillo

Vecinos rechazaron con cacerolazos a López Aliaga y alcalde de Miraflores en inauguración de puente: "Ladrones, miserables"

Vecinos rechazaron con cacerolazos a López Aliaga y alcalde de Miraflores en inauguración de puente: "Ladrones, miserables"

Dina Boluarte justifica fallo del TC que la libra de investigaciones: "Un legado en defensa de la figura presidencial"

Dina Boluarte justifica fallo del TC que la libra de investigaciones: "Un legado en defensa de la figura presidencial"

Pedro Castillo se defiende en apelación: "El Ministerio Público no ha encontrado una evidencia que tuve un arma en la mano"

Pedro Castillo se defiende en apelación: "El Ministerio Público no ha encontrado una evidencia que tuve un arma en la mano"

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

Alarma por presunta bomba dentro de avión en aeropuerto Alejandro Velasco en Cusco: autoridades activaron protocolos

Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja al menos cinco muertos y varios heridos: habrían sido dos explosivos

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

