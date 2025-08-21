Gobiernos de Perú y Colombia revisarán la delimitación del distrito de Santa Rosa este 11 y 12 de septiembre
Los cancilleres de Perú y Colombia se reunirán en Lima para definir límites y atender las demandas de la población en Santa Rosa.
- Conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales, afirma historiador de San Marcos: "No hay nada que discutir"
- Poder Judicial condena a dos topógrafos colombianos por realizar estudios en el distrito de Santa Rosa
¿Freno a las tensiones? Los cancilleres de Perú y Colombia, Elmer Schialer y Rosa Villavicencio, respectivamente, acordaron reunirse para delimitar las fronteras entre ambos países tras el impasse generado luego de que Gustavo Petro, presidente de Colombia, asegurara que el distrito de Santa Rosa pertenecía a su nación. El encuentro se llevará a cabo los días 11 y 12 de septiembre.
La reunión se desarrollará en territorio peruano, específicamente en la ciudad de Lima. Los representantes de ambos países señalaron que el diálogo priorizará las necesidades de las poblaciones que habitan en la zona de Santa Rosa.
Noticia en desarrollo...