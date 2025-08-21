HOYSuscripcion LR Focus

Carlincatura retrata cómo los procesados por violaciones a los DD. HH. buscan acogerse a Ley de Amnistía

La caricatura retrata la manera en la que las fuerzas del orden intentarían librarse de la justicia por presuntas violaciones a los derechos humanos gracias a la ley aprobada por el Parlamento y el Gobierno.

Carlincatura de hoy, jueves 21 de agosto, sobre la Ley de Amnistía y cómo las fuerzas del orden buscan acogerse a la norma. Foto: Composición/LR
Carlincatura de hoy, jueves 21 de agosto, sobre la Ley de Amnistía y cómo las fuerzas del orden buscan acogerse a la norma. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, jueves 21 de agosto, retrata cómo los miembros de la fuerza del orden entre 1980 y 2000 procesados por violaciones a los derechos humanos ahora buscan acogerse a la Ley de Amnistía promulgada por el Congreso y el Gobierno de Boluarte. El caricaturista gráfica los diálogos de los investigados en los que señalan sus actos y la manera en la que intentarían huir de la justicia.

Caricatura política de Carlincatura del 21 de agosto de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 21 de agosto de 2025

Carlincatura del jueves 21 de agosto de 2025

Carlincatura del jueves 21 de agosto de 2025

Carlincatura retrata la 'magia' detrás de la desaparición de expedientes disciplinarios de jueces y fiscales

Carlincatura retrata la 'magia' detrás de la desaparición de expedientes disciplinarios de jueces y fiscales

Carlincatura del miércoles 20 de agosto de 2025

Carlincatura del miércoles 20 de agosto de 2025

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

