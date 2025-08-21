Carlincatura retrata cómo los procesados por violaciones a los DD. HH. buscan acogerse a Ley de Amnistía
La caricatura retrata la manera en la que las fuerzas del orden intentarían librarse de la justicia por presuntas violaciones a los derechos humanos gracias a la ley aprobada por el Parlamento y el Gobierno.
La Carlincatura de hoy, jueves 21 de agosto, retrata cómo los miembros de la fuerza del orden entre 1980 y 2000 procesados por violaciones a los derechos humanos ahora buscan acogerse a la Ley de Amnistía promulgada por el Congreso y el Gobierno de Boluarte. El caricaturista gráfica los diálogos de los investigados en los que señalan sus actos y la manera en la que intentarían huir de la justicia.
Caricatura política de Carlincatura del 21 de agosto de 2025