Carlincatura retrata cómo los procesados por violaciones a los DD. HH. buscan acogerse a Ley de Amnistía

Carlincatura de hoy, jueves 21 de agosto, sobre la Ley de Amnistía y cómo las fuerzas del orden buscan acogerse a la norma. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, jueves 21 de agosto, retrata cómo los miembros de la fuerza del orden entre 1980 y 2000 procesados por violaciones a los derechos humanos ahora buscan acogerse a la Ley de Amnistía promulgada por el Congreso y el Gobierno de Boluarte. El caricaturista gráfica los diálogos de los investigados en los que señalan sus actos y la manera en la que intentarían huir de la justicia.

