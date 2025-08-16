Ciego, sordo y mudo: Carlincatura retrata el silencio de la autoridad ante la impunidad del poder
La Carlincatura de hoy expone cómo las autoridades guardan silencio frente a medidas que favorecen la impunidad de quienes detentan el poder.
- Carlincatura expone cómo la Ley de Amnistía se promulgó ignorando a las víctimas del conflicto armado interno
La Carlincatura de hoy sábado 16 de agosto, retrata la pasividad de la institución que vela por la defensa de los derechos de las personas frente a decisiones políticas que buscan blindar a determinados sectores. A través del retrato de un orangután ciego, sordo y mudo, se muestra cómo el silencio oficial termina siendo cómplice de la impunidad y genera cuestionamientos sobre el verdadero compromiso del Estado con la justicia.
