Ciego, sordo y mudo: Carlincatura retrata el silencio de la autoridad ante la impunidad del poder

La Carlincatura de hoy sábado 16 de agosto, retrata la pasividad de la institución que vela por la defensa de los derechos de las personas frente a decisiones políticas que buscan blindar a determinados sectores. A través del retrato de un orangután ciego, sordo y mudo, se muestra cómo el silencio oficial termina siendo cómplice de la impunidad y genera cuestionamientos sobre el verdadero compromiso del Estado con la justicia.

