Ciego, sordo y mudo: Carlincatura retrata el silencio de la autoridad ante la impunidad del poder

La Carlincatura de hoy expone cómo las autoridades guardan silencio frente a medidas que favorecen la impunidad de quienes detentan el poder.

Carlincatura retrata la impunidad que favorece al poder. Foto: composición LR
Carlincatura retrata la impunidad que favorece al poder. Foto: composición LR

La Carlincatura de hoy sábado 16 de agosto, retrata la pasividad de la institución que vela por la defensa de los derechos de las personas frente a decisiones políticas que buscan blindar a determinados sectores. A través del retrato de un orangután ciego, sordo y mudo, se muestra cómo el silencio oficial termina siendo cómplice de la impunidad y genera cuestionamientos sobre el verdadero compromiso del Estado con la justicia.

