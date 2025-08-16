Abucheos a congresistas: el reflejo del creciente rechazo de ciudadanos hacia el Congreso peruano

Una ola de pifias acompañó el anuncio de la congresista María Agüero en la ceremonia por el 485 aniversario de Arequipa, en el Teatro Municipal. No era la primera vez: meses atrás también fue abucheada en un colegio de la región. El caso no es aislado, en las últimas semanas, las muestras de rechazo hacia miembros del Congreso han aumentado en distintos puntos del país.

Las expresiones de descontento coinciden con las encuestas. La última publicada por el Instituto de Estudios Peruanos indica que solo el 3% de la población aprueba al Congreso, una cifra ínfima que sin embargo supera al 2.5% a Dina Boluarte. Para el analista político Fernando Tuesta, los actos y las cifras van en consonancia con actos cuestionables de políticos.

“Esto se asocia a un desarrollo creciente de sentimientos contra el Congreso, por parte de la gente y yo diría que más en Lima, donde congresistas son rechazados y tienen el mismo trato que la presidenta de la República”, observa el analista político, recordando que la mandataria también ha recibido quejas públicas en reiteradas ocasiones, incluso en su discurso por Fiestas Patrias. “En conjunto, creo que es un paquete de autoridades que provocan la repulsión del ciudadano”, añade.

Ciudadanos contra congresistas

El día en que María Agüero, del partido Perú Libre, fue criticada en el teatro arequipeño, su personal evitó que se pronunciara ante la prensa y la protegió para que saliera prontamente del evento. ¿Por qué recibió esa reacción? Poco antes, la parlamentaria había cuestionado el accionar de las Fuerzas Armadas en el conflicto limítrofe con Colombia y expresó su respaldo al presidente colombiano Gustavo Petro. Además, el año pasado, dijo en una entrevista con ’24 Horas: ‘no me siento arequipeña’, lo que la llevó a ser declarada persona no grata por la Municipalidad Distrital de Yanahuara.

Otro parlamentario desdeñado recientemente es José Jerí, de Somos Perú. Fue pifiado y abucheado mientras salía del Hipódromo de Monterrico, el último 29 de julio, a tres días de ser elegido presidente del Congreso. Su obtención del cargo ha sido ampliamente criticado por las investigaciones fiscales que enfrenta. La más conocida, por violación ocurrida en diciembre del 2024, fue archivada recientemente. Las otras dos son por presunto enriquecimiento ilícito y por desobediencia a la autoridad, relacionada con el incumplimiento de una orden judicial para tramitar un tratamiento psicológico obligatorio.

El congresista José Williams Zapata, militante de Avanza País y expresidente del Congreso, también fue abucheado e insultado en un evento deportivo, a inicios de este año. El parlamentario asistió a la inauguración de la Copa Pomata 2025, invitado por el alcalde distrital. Intentó izar la bandera peruana, pero esta se desprendió de el asta y cayó al suelo. Entonces, los asistentes gritaron agravios, le dijeron que “el Perú no lo quiere” y que “debería regresar a Lima”, según se escucha en videos compartidos en YouTube.

Los agravios públicos contra congresistas también sucedieron en numerosas ocasiones el año pasado. En diciembre, el congresista Alejandro Cavero fue retirado del Museo de Arte de Lima (MALI) con gritos de “¡Fuera mierda!”, lo cual se viralizó en redes sociales. En agosto, Patricia Chirinos fue expulsada del bar La Noche de Barranco, donde además de agresiones verbales, le lanzaron un vaso.

Desaprobación sostenida

“Yo diría que esto se ha acentuado en la última década, cada vez de manera creciente. El Congreso del 2016, el Congreso corto del 2020 y este Congreso creo que es el que más ha concentrado el rechazo del ciudadano”, comenta Tuesta. Las redes sociales ayudan a expandir el alcance de los actos. El politólogo advierte que con la difusión “la gente observa cómo rechazan a los políticos y desde distintas regiones hacen lo propio”.

“Ser congresista en el Perú no es un cargo que por sí mismo pueda dar una dosis de prestigio y de respeto. En los últimos años, lo que tenemos son congresistas de baja calidad cuando no están comprometidos en actos cuestionables o de corrupción”, asevera. Las afrentas reflejan la baja legitimidad del congreso. “Si no estuviera latiendo este rechazo, no pasaría de un hecho individual”, apunta Tuesta.

Los próximos comicios para elegir congresistas se realizarán junto con las elecciones generales en abril de 2026. En ese proceso, se elegirá a 190 parlamentarios en un sistema bicameral, el cual fue restituido en 2024 luego de que el Congreso aprobara una reforma constitucional. Ahora, en el proceso electoral se elegirá a 190 parlamentarios, con 60 senadores y 130 diputados que cumplirán un mandato de cinco años.