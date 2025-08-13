HOYSuscripcion LR Focus

Política

UGEL Loreto Nauta denunciará a profesor que expuso carencias en colegio de Loreto

Maestro dejará de enseñar tras quedarse sin contrato. Se investigan presuntas irregularidades en su documentación.


UGEL Loreto NATA indica que hay irregularidades en la documentación del docente César Arirúa. Foto: Composición LR /Yazmín Araujo, La República /Cortesía
UGEL Loreto NATA indica que hay irregularidades en la documentación del docente César Arirúa. Foto: Composición LR /Yazmín Araujo, La República /Cortesía

El docente César Arirua Tapullima, quien recientemente denunció públicamente las precarias condiciones en que estudiaban sus alumnos en la escuela de Lagartococha, en el distrito de Urarinas, Loreto, se encuentra ahora sin contrato y bajo investigación. La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Loreto Nauta anuló su vínculo laboral alegando presunta documentación irregular.

Declaraciones del director de la UGEL

En una conversación para este medio, el director de la UGEL Loreto Nauta, Francisco Navarro, explicó que Arirua no es un caso aislado y que su contrato fue anulado junto al de otros 52 docentes en situaciones similares. "Tendría que preocuparse más en el tema de su problema judicial que va a tener, porque muy aparte de que habría falsificado documentos, él está difamando a la UGEL y en ese proceso de difamación, el día de mañana también se le está poniendo otra denuncia ante la Fiscalía de Loreto Nauta, con la finalidad de que él aclare y demuestre todo lo que se está expresando en los medios", expresó.

También aseguró que la medida responde a irregularidades en la documentación y no a la exposición pública de las condiciones educativas de los alumnos. "En ningún momento, y esto quiero que quede bien claro, en ningún momento la unidad de gestión educativa local ha tomado la decisión de anular su contrato por un tema que él ha expuesto sobre su institución educativa; eso no tiene nada que ver una cosa con la otra", enfatizó.

PUEDES VER: Fiscalía investiga amenazas contra profesor que denunció pésimas condiciones educativas en Loreto y fue sacado del puesto

Desmentido sobre infraestructura

El director, Francisco Navarro, desmintió al docente y afirmó que los estudiantes no reciben clases en un local sin infraestructura ni mobiliario. Señaló que la institución cuenta con dos locales: uno de material noble y otro de madera, donde incluso hay fotografías en las que aparece el propio docente.

Versión del docente

Por su parte, Arirua rechaza las acusaciones y ratificó que culminó sus estudios en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en 1992 y que no figura en la base de datos del sistema por la antigüedad. Además, cursa actualmente pedagogía en la Universidad UTEL de México.

"No sé por qué la UGEL repite y repite lo de la falsedad de documentos. Yo he trabajado desde 1992, tengo mi resolución y mi ficha escalafonaria de la UGEL que acredita que he trabajado en diferentes colegios. Aquí están los 18 años que tengo; no estoy mintiendo", sostuvo el docente, quien también manifestó sentirse discriminado por la UGEL tras la anulación de su contrato.

PUEDES VER: Ministerio de Educación anula contrato de profesor por mostrar pésimas condiciones de estudio de niños en comunidades amazónicas

Investigación y amenazas

La medida ha generado debate entre la población y exalumnos, mientras la Fiscalía Penal Supraprovincial de Loreto investiga las amenazas de muerte que habría recibido Arirua tras denunciar la situación de su escuela. El docente dio a conocer que ha presentado las pruebas necesarias al Ministerio Público y está esperando que se pronuncie respecto a su caso.

Nuevo rumbo laboral

César Arirua anunció que por el momento se tomará un tiempo fuera de la docencia y suspenderá sus estudios en la universidad de México, debido a limitaciones económicas. Asimismo, su hijo tuvo que abandonar temporalmente un instituto tecnológico por falta de recursos.

El docente dio a conocer que un exalumno se contactó con él desde Lima, tras ver la denuncia que realizó en redes y, al enterarse que se quedó sin trabajo, le ofreció un contrato para administrar un negocio de animales, aprovechando la experiencia adquirida en las comunidades nativas. Arirua decidió aceptar la propuesta y ya se encuentra en Lima, tras despedirse de su familia.

Su plan es que primero su hijo pueda reincorporarse a su instituto y, a mediano plazo, cuando se estabilice económicamente, continuar sus estudios en la universidad de México.

Orgullo y compromiso con la educación

César Arirua recalcó que no se arrepiente de haber expuesto la realidad de la institución educativa en Lagartococha y que se siente orgulloso de haber buscado mejoras para sus estudiantes, a pesar de haberse quedado sin trabajo.

