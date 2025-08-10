Congreso inicia instalación de comisiones ordinarias 2025-2025 este lunes 11

El Congreso da inicio este lunes 11 de agosto a la instalación de las comisiones ordinarias correspondientes al Periodo Anual de Sesiones 2025-2026, mediante la elección de sus mesas directivas.

La jornada parlamentaria comenzará a las 10.00 a.m. con la instalación de la Comisión Agraria en la sala María Elena Moyano. A las 11.00 a.m. se reunirán simultáneamente la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y la Comisión de Mujer y Familia, esta última en la sala Francisco Bolognesi.

PUEDES VER: Dina Boluarte llegó a Indonesia en medio de crisis de inseguridad ciudadana en el Perú

Al mediodía continuará el proceso con la instalación de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, nuevamente en la sala María Elena Moyano. A las 2.00 p.m., las comisiones de Presupuesto y Cuenta General de la República (en el hemiciclo del Pleno) y Trabajo y Seguridad Social (en la sala Francisco Bolognesi) elegirán sus mesas directivas

Posteriormente, en la tarde, se desarrollará la instalación de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas a las 3:00 p.m. en la sala Miguel Grau Seminario, y de la Comisión de Salud y Población en la sala María Elena Moyano a la misma hora. Ya en la tarde avanzada, a las 4:00 p.m, se instalarán la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado (en el hemiciclo principal) y la Comisión de Vivienda y Construcción (en la sala Francisco Bolognesi). Finalmente, a las 5:00 p.m, será el turno de la Comisión de Transportes y Comunicaciones y la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, en la sala Miguel Grau Seminario y la María Elena Moyano, respectivamente.

Este proceso continuará durante los días martes 12 y miércoles 13 de agosto, días en los cuales se instalarán las comisiones restantes. El presidente del Congreso, José Jerí Oré, señaló que todas las comisiones deberán estar formalmente instaladas antes del miércoles 13, con el objetivo de que puedan iniciar sus labores legislativas el jueves 14.

¿Quiénes son los congresistas que presidirán las comisiones 2025-2026?

El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), precisó que el jueves 14 las comisiones podrían iniciar sus labores con regularidad. “Máximo el miércoles deben estar todas (las comisiones) listas. Y el jueves, se iniciará las labores como tal, con presidentes de comisiones sustentando los dictámenes que quedaron pendientes y que son de suma relevancia para el país”, dijo a la prensa.

Así queda la distribución de las principales comisiones para el periodo 2025-2026: