De amarillo a azul: Carlincatura retrata a partido que intenta negar su pasado mientras lo oculta con un nuevo nombre
En la Carlincatura de hoy, un grupo político pinta su antigua fachada mientras niega haber recibido aportes cuestionados. La brocha intenta borrar el pasado, pero las bolsas de dinero siguen presentes.
- Suerte de principiante: Carlincatura señala otorgamiento de buena pro a empresas sin experiencia
- Carlincatura del jueves 7 de agosto de 2025
La Carlincatura de este 7 de agosto, retrata a un partido político que busca renovar su imagen cubriendo con pintura fresca una fachada deteriorada por antiguos vínculos. Aunque reniegan de su historia, los rastros del pasado persisten bajo la superficie y se observan bolsas de dinero y vínculos con empresas cuestionadas por temas de corrupción.
Carlincatura de hoy.