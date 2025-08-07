De amarillo a azul: Carlincatura retrata a partido que intenta negar su pasado mientras lo oculta con un nuevo nombre

La Carlincatura de este 7 de agosto, retrata a un partido político que busca renovar su imagen cubriendo con pintura fresca una fachada deteriorada por antiguos vínculos. Aunque reniegan de su historia, los rastros del pasado persisten bajo la superficie y se observan bolsas de dinero y vínculos con empresas cuestionadas por temas de corrupción.

Carlincatura de hoy.