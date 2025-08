Congresista Digna Calle compra propiedades y las vende a menor precio: lo adquiere en US$800.000 y la remata en US$667.000

La congresista Digna Calle (Podemos Perú), quien salió del Perú 27 veces rumbo a Estados Unidos desde que asumió funciones, se encuentra en medio de cuestionamientos por la compraventa de sus inmuebles. De acuerdo con el dominical Cuarto Poder, la parlamentaria adquirió departamentos dúplex, estacionamientos y depósitos por miles de dólares, pero los vendió a un menor precio.

El 3 de diciembre de 2019, Calle compró un departamento de más de 400 metros cuadrados en una de las zonas más residenciales y exclusivas del distrito de Surco, ubicado en el jirón Cerros de Camacho. Este departamento dúplex le costó US$ 800 mil, lo que equivale a aproximadamente 2 millones 872 mil soles al tipo de cambio actual. Tres años después, el 1 de diciembre del 2022, la parlamentaria vendió la propiedad a su propia empresa familiar, Grupo Dafi Asociados, por un precio inferior al que pagó: US$ 765 mil, es decir, US$ 35 mil menos.

PUEDES VER: Ministerio del Interior compró 168 vehículos de lujo, pero quitó financiamiento a sueldos y pensiones de la PNP

Posteriormente, el 6 de junio del 2024, esta misma propiedad fue vendida a un tercer comprador, José Ríos Haro, por US$ 667 mil, lo que representa una diferencia de más de US$ 100 mil menos.

El mismo patrón se repitió en Lince, donde se llevó a cabo otra transacción inmobiliaria. El 20 de julio de 2015, la congresista adquirió este inmueble por US$ 105.163 (334 mil soles) a María Leticia de la Rosa, quien había comprado la misma propiedad en 2010, cinco años antes, por US$ 15 mil (42 mil soles).

El 11 de marzo de 2023, cuando Digna Calle ya estaba ejerciendo funciones como congresista de manera remota, decidió vender el departamento de Lince a su anterior propietaria. A pesar de que en 2020 declaró que su valor de autovalúo era de 1.5 millones de soles, lo vendió por US$ 80 mil, es decir, US$ 25.163 menos de lo que ella había pagado.

"Es que, justamente, como te digo, las propiedades han ido bajando. Si yo no vendo en este momento, van a seguir bajando. Y encima no hay personas que quieran comprar hoy en día. (…) Pero te estoy diciendo que todas las propiedades en el Perú están bajando y yo no quiero que bajen más, porque si no vendo ahora, no lo voy a vender nunca", respondió la congresista al ser consultada por las operaciones inmobiliarias.

Digna Calle vende cocheras y depósitos a menor precio

Asimismo, la congresista vendió 3 cocheras y un depósito en el mismo edificio. Esta inusual transacción fue registrada en los registros públicos.

En diciembre de 2019, Digna Calle adquirió un estacionamiento y un depósito por US$ 17 mil. Tres años más tarde, el 1 de diciembre de 2022, los vendió a su empresa familiar, el Grupo Dafi Asociados SAC, por US$ 15 mil. Finalmente, el 6 de junio de 2024, la empresa de la congresista volvió a vender estos bienes por US$ 13 mil.

La misma situación se presentó en la compra y venta de dos estacionamientos adicionales, que adquirió ese mismo día por un total de US$ 23 mil, es decir, US$ 11 mil 500 cada uno. En diciembre de 2022, los vendió por US$ 20 mil.

Digna Calle vendió inmueble en Estados Unidos y solo ganó US$ 10.000

Otra transacción fue la compraventa de una propiedad de alto valor situada en la calle Corsica, Wellington, en el condado de Palm Beach, Florida. Se trata de una casa que cuenta con una piscina cubierta, 4 habitaciones, 3 baños y amplios espacios. La vivienda ofrece vistas privilegiadas frente a un lago dentro de una comunidad privada que dispone de canchas de golf.

La familia Espinoza Calle tuvo la propiedad a su nombre desde julio de 2021 hasta enero de 2022, momento en el cual decidieron ponerla a la venta por US$ 690 mil, logrando una ganancia de US$ 10 mil.

"Pero no lo vendí debajo del precio, lo vendí casi por ahí. O sea, como no es mi negocio ganar, porque si fuese mi negocio yo lo vendería, pues, a más precio. Simplemente, yo quise cambiar de propiedad", dijo.