Pobladores se oponen a escuchar el mensaje de Dina Boluarte: "Cada vez que habla de Puno, solo genera más rechazo"

Durante las celebraciones por las Fiestas Patrias 2025, decenas de pobladores de diversas microcuencas y comunidades de la provincia de Azángaro se sumaron a la protesta nacional contra el gobierno de Dina Boluarte. A través de piquetes de huelga, bloquearon la vía Azángaro–Juliaca, así como los accesos a Asillo y Muñani, utilizando piedras, bicicletas y motocicletas lineales, lo que generó largas filas de vehículos varados a ambos lados de la carretera.

Los manifestantes informaron que el bloqueo comenzó en la madrugada y se extenderá hasta aproximadamente las 4 de la tarde, momento en el que se permitiría el tránsito vehicular. Sin embargo, las movilizaciones continuarán durante el día.

“No hay nada que festejar”, señalaron muchos comuneros, quienes denunciaron que viven en un régimen marcado por numerosas muertes y actos de injusticia. Cuestionaron también el reciente aumento salarial otorgado a la presidenta Dina Boluarte.

“Nosotros seguimos exigiendo la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. La rechazamos porque ella no fue elegida por el pueblo. En estas Fiestas Patrias, no tenemos nada que celebrar; no hay beneficios, solo muertos”, expresó el comunero Aurelio Chipana.

Madres de familia se sumaron a protestas: “Dina no representa a las mujeres puneñas”

Madres de familia, portando pancartas, participaron activamente en los bloqueos. Recordaron la masacre ocurrida durante las protestas de 2023, asegurando que tanto Puno como Azángaro mantienen viva la indignación. También manifestaron que Boluarte no representa a las mujeres puneñas por su falta de empatía y su aferramiento al poder.

“No olvidamos el asesinato ocurrido en Juliaca. Jóvenes con un futuro por delante murieron. Por eso exigimos justicia. Aunque ya no tengamos libertad de expresión ni democracia, Dina Boluarte quiere manejarnos como la manejan a ella, como un títere. No por ser indígenas somos incapaces de pensar”, manifestó la pobladora Genoveva Ramírez.

Se niegan a escuchar el mensaje de Dina Boluarte

Mientras la presidenta brindaba su mensaje a la nación, los pobladores se mantenían firmes en las vías bloqueadas, bajo un intenso sol. Expresaron que no prestarían atención al discurso presidencial, tras estar cansados de promesas incumplidas y palabras que, según la población, solo buscan provocar más malestar.

“Que no provoque más al pueblo. Ella no nos representa. Cada vez que habla de Puno, solo genera más rechazo. No queremos escucharla”, señaló Vicentina Chambi.

Finalmente, se pronunciaron sobre la expulsión del defensor del Pueblo en Puno. Indicaron que comparten ese rechazo, ya que consideran que nunca se comprometió con las demandas de justicia. Advirtieron que seguirán expulsando a autoridades que, a su juicio, no defiendan los intereses de la región.