Familiares de víctimas llegan a Lima y lanzan fuerte mensaje a Dina Boluarte: "Esta señora mandó asesinar a hijos del pueblo"

La Organización Nacional de Familiares de Víctimas y Heridos de las masacres entre 2022 y 2023 llegaron a Lima para protestar contra el Dina Boluarte y exigir justicia para sus parientes que perdieron la vida mientras alzaban su voz contra el actual Gobierno. Durante una conferencia de prensa este miércoles 23 de julio, la vicepresidente Giovanna Mendoza anunció las movilizaciones del 26 al 29 de julio.

"Vamos a hacer es una marcha de sacrificio para todos los peruanos, porque nosotros pedimos justicia para todos, no solamente para las víctimas del 15 de diciembre del 9 de enero de y las diferentes fechas, es para todos, para todos, para los que vivieron violencia política desde los años 80, 90 y 2000", exclamó.

En esa misma línea, Mendoza recalcó que el propósito de su manifestación es exigir que no haya más víctimas de la represión del Gobierno y adelantó que durante las Fiestas Patrias alzarán su voz de protesta en para demostrarle que "el Perú ya se cansó de ser prisionero".

"El Gobierno va sacando sus propias leyes para brindarse entre ellos y es por eso que nosotros hacemos un llamamiento para decir 'ya basta, ya no debe haber ni un muerto más, ni un secuestrado más, ni un torturado más'", pidió.

"Este 28 y 29 tenemos que demostrarles que el Perú ya se cansó de ser prisioneros del gobierno. Nosotros debemos de ser libres y en algún momento cantar nuestro verdadero himno nacional, que dice somos libres, porque hasta el día de hoy no somos libres", acotó.

Familiares de víctimas contra Dina Boluarte: "Esta señora mandó asesinar a hijos del pueblo"

Por otro lado, la vocera de la organización, Milagros Millán, apuntó directamente contra la jefa de Estado por las muertes en protestas y la responsabilizó de atentar contra los "hijos del pueblo".

"Mi lucha comienza hace dos años y medio, cuando este gobierno y esta señora Boluarte, alias la presidenta, mandó asesinar a hijos del pueblo. (...) Lo único que no hay es justicia lo que los familiares venimos exigiendo hace dos años y medio", dijo.

En tanto, durante su intervención en la conferencia de prensa, Millán calificó a la mandataria como "asesina" en referencia a las personas que perdieron la vida protestando contra el Gobierno. En esa misma línea, la vocera resaltó que el 28 y 29 de julio no celebrarán Fiestas Patrias.

"Hay un pueblo que no le reconoce como presidenta, porque ella no es presidenta, ella es Dina asesina y así será recordada en la historia, no solo por los familiares que hoy venimos cargando con nuestros muertos y el dolor que nos ha implantado este Gobierno, sino por todo el pueblo", enfatizó.

"El 28 y el 29 no hay nada que celebrar y mucho menos seguir soportando lo que la señora Boluarte sigue haciendo en contra del pueblo", agregó.