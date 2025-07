Susel Paredes señala a Dina Boluarte por directiva que le permite recibir regalos: "¿Qué se cree? ¿El papa?"

En declaraciones para La República, la congresista Susel Paredes cuestionó a la presidenta Dina Boluarte, luego de que una reciente directiva emitida por el Poder Ejecutivo flexibilizara las condiciones bajo las cuales la mandataria puede recibir regalos, donaciones o beneficios. La norma no establece límites de precio y permite que los remitentes sean amigos o autoridades cercanas a Boluarte. Para Paredes, esto refleja una falta de pudor en la dirigencia del Gobierno.

"Es una sinvergüencería completa. ¿Qué se cree? ¿El papa? Una persona procesada no puede mandar a hacer una directiva para evitar problemas. Qué vergüenza. Pero bueno, me parece coherente con su conducta de mujer sinvergüenza", indicó.

Paredes también se pronunció sobre otros temas. La congresista anunció que aún no ha definido su voto para la próxima elección de la Mesa Directiva y que el Bloque Democrático Popular, bancada a la que pertenece, recién decidirá a quién respaldar este 22 de julio a las 9 de la noche.

Asimismo, la parlamentaria apuntó contra Juan José Santiváñez, exministro del Interior censurado mediante una moción impulsada por ella misma. Tras revelarse que la oficina donde actualmente trabaja el exministro en el Poder Ejecutivo gasta casi 900.000 soles, Paredes concluyó que Santiváñez concentra un poder significativo: "El poder lo tiene Santiváñez, porque él tiene en sus manos a Dina Boluarte. Ella le ha creado este puesto en el que se está gastando mucho dinero. No sé para qué sirve, si quien debe coordinar y monitorear es el presidente del Consejo de Ministros".

Otros congresistas también opinaron sobre esta nueva directiva en favor de Dina Boluarte

Pero no solo Susel Paredes se pronunció sobre la nueva directiva a favor de Boluarte. Congresistas de otras bancadas también expresaron su preocupación ante los micrófonos de La República. La opinión es generalizada: esta disposición debe ser esclarecida con urgencia.

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú–Voces del Pueblo) consideró que Boluarte incurre en una irregularidad grave que podría sentar un mal precedente: "Me parece un error que se esté flexibilizando. Si un congresista desea entregar obsequios, que lo haga con sus propios recursos (…) eso no es regular, no es aconsejable, no es lícito", indicó.

Alex Paredes (Somos Perú) reconoció que la entrega de regalos puede ser una práctica común, pero advirtió que no debe desregularizarse: "No es muy conveniente porque se puede prestar a malas interpretaciones (…) hay una cultura peruana, sobre todo en las regiones, de hacer reconocimientos, y hay que establecer parámetros. (…) Los beneficiarios de las leyes que hemos aprobado nos entregan recordatorios propios de sus regiones (…) esto no debe convertirse en una puerta abierta", apuntó.

Alejandro Muñante (Renovación Popular) sostuvo que el Ejecutivo deberá responder por esta decisión: "Desde el Ejecutivo tienen que saber responder a este cuestionamiento. Los recursos públicos deben salvaguardarse (…) corresponde pedir información", señaló.