Congresista Susel Paredes exige a RLA informar sobre el costo del evento para presentar el tren Lima-Chosica

La congresista Susel Paredes ha solicitado formalmente al alcalde Rafael López Aliaga que detalle los gastos realizados durante un espectáculo musical organizado para promocionar el futuro tren Lima–Chosica. Según la parlamentaria, este evento, que se llevó a cabo en el Parque de la Muralla, podría representar un uso poco responsable de los recursos públicos, por lo que exige transparencia sobre el presupuesto invertido.

En su pedido, Paredes demanda conocer cuánto se destinó a cada aspecto del evento, incluyendo honorarios de artistas, servicios técnicos, publicidad, seguridad y otros componentes logísticos. Además, pide precisar qué dependencia municipal organizó la actividad, con qué fuente de financiamiento se cubrieron los costos y qué documentos administrativos respaldan el desembolso.

El show, que incluyó presentaciones de artistas conocidos como Deyvis Orosco y Ruby Palomino, se realizó a pesar de que el proyecto ferroviario aún no cuenta con una fecha clara de inicio, sustentó la legisladora. Por ello, sustentó que este tipo de eventos podrían tener fines políticos encubiertos, especialmente en una ciudad con altos niveles de deuda y necesidades urgentes por atender.

Oficio de Susel Paredes. Foto: Congreso

"Un concierto que nos vende humo"

En ese sentido, en entrevista al programa Sin Guion de La República, Paredes confirmó que ha pedido ello para verificar cuánto desembolsó la institución para realizar el concierto por la llegada de los trenes a la capital. Asimismo, Paredes aseguró que no existe el proyecto de trenes que une Lima y Chosica y calificó el concierto como una vendida de "humo".

"Yo he hecho una solicitud de información sobre el evento musical por la llegada de los trenes del proyecto, yo le he puesto, Lima-Chosica. Y he pedido que me diga cuál es el presupuesto total destinado a la organización de ese evento. Porque cuando se gasta plata en una entidad pública, esa plata viene de un cajoncito, que es el presupuesto que te dice, "Sí, para hacer esto tengo esta plata". ¿De dónde viene la plata para esta fiesta? Luego que me diga individualmente cuánto va a cobrar cada artista, cuánto va a cobrar los músicos del artista, las luces, el sonido, el personal técnico", cuestionó.

"Un concierto que nos vende humo, porque no existe el proyecto de trenes Lima-Chosica. No existe. Entonces ya esta plata que se puede usar en tantas cosas como por ejemplo que compre sangrecita de pollo en buen estado, pues por lo menos. Entonces no se la gasten orquestas porque él está en campaña para ser presidente", acotó.