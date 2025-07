Madres de familia del distrito de Chorrillos denunciaron haber sido llevadas con engaños a la convocatoria realizada para participar en la presentación de los trenes de Caltrain impulsados por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, realizada en el Parque de la Muralla en Cercado de Lima. Según declararon a Latina, fueron engañadas con la promesa de un paseo recreativo a Chosica.

"Nosotros somos de San Genaro, nos trajo la coordinadora del comedor, de la Municipalidad. Nos dijeron que iríamos a Chosica a pasear y vinimos acá, ahora estamos esperando la movilidad para ir a nuestro sitio", relató una de las asistentes para Latina. Sin embargo, al llegar al evento, descubrieron que en realidad habían sido llevadas para hacer bulto y aplaudir la iniciativa municipal.

Pero no solo eso. La situación se tornó aún más crítica cuando, al terminar la actividad, muchas de las mujeres se quedaron varadas sin transporte para regresar a sus casas. "Nos sentimos un poco mal porque no nos dijeron la verdad. La Municipalidad de Chorrillos nos ponía el bus de ida y regreso y hasta ahorita no vienen", declaró otra las madres presentes con una bebé en brazos.

Este señalamiento es uno de los varios que ya venía recibiendo el alcalde López Aliaga, tras el descarrilamiento de uno de los trenes durante la presentación en el Parque de la Muralla, lo cual pone aún más en tela de juicio la falta de organización del evento y el aprovechamiento de personas vulnerables con fines políticos y mediáticos.

Vecinos de Punta Negra recibieron tapers por asistir a presentación de trenes de López Aliaga

Vecinos de Punta Negra asistieron a la presentación de los trenes impulsados por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y recibieron tápers de comida a cambio de su participación. Según relataron algunos asistentes, fueron llevados al evento con apoyo logístico del municipio distrital. “Nuestro alcalde nos ha brindado”, declaró una de las vecinas, en referencia al alcalde de Punta Negra, Ramón Garay, quien coordinó la movilización.

El evento se realizó en la Base Naval del Callao y fue presentado como una demostración técnica de las futuras unidades ferroviarias para Lima. Sin embargo, la presencia masiva de vecinos organizados ha generado críticas y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la instrumentalización de ciudadanos para respaldar la gestión de López Aliaga.