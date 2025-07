En 'Sin guion', Rosa María Palacios criticó lo sucedido durante el primer día de presentación de los nuevos trenes Lima - Chosica del alcalde de Lima, Rafal López Aliaga. La periodista arremetió duramente contra la improvisación técnica y logística del burgomaestre y señaló que el descarrilamiento pudo haber ocasionado una tragedia de haber tenido pasajeros en su interior.

"No le podía salir peor el asunto a Porky. Iba muy despacio, gracias a Dios, sin pasajeros, no hubo ningún incidente grave. Imagínense ustedes esa misma maquinaria a otra velocidad y repleto de gente. Por eso, es muy importante averiguar qué cosa pasó, espero que la Municipalidad de Lima no diga lo que algunos de sus trolls soltaron anoche: 'la mafia caviar, Gorriti'.

Lamentablemente, la palabra improvisación en el signo de toda esta aventura ferroviaria. No me puedo creer este mamarracho, el problema es que pudo ser letal. Hay 500,000 viajes de Chosica a Lima diariamente, ¿ustedes creen que esto puede hacer si quiera 10% de los viajes que se necesitan?", sostuvo.

Asimismo, Palacios se refirió a Renzo Reggiardo, quien en el discurso durante la presentación de los trenes, fue en contra de la norma electoral al mencionar una candidatura de López Aliaga afirmando que 'por eso es que considera que si tenemos a un presidente de la talla de RLA el Perú será potencia mundial'.

"Hasta mujeres de Villa el Salvados, a las cuales les prometieron un paseo a Chosica y las llevaron al Parque de la Muralla. Es decir, alcaldes han llevado por zonas a sus habitantes y les han ofrecido otra cosa. Teníamos imágenes de la llegada del tren, donde el animador decía 'y dónde está la gente'. Lo único que se dio es la locomotra jalando los vagones y que uno se descarriló. Un papelón absoluto y si creen que salió todo mal, espérense.

Renzo Reggiardio violó la ley de neutralidad electoral porque lanzó la candidatura de RLA a la presidencia, lo cual está prohibido. No se puede usar ningún tipo de dinero de la Municipalidad para lanzar una candidatura, ningún funcionario público puede usar su espacio como funcionario público para hacer campaña política porque no es justo para los que no están en una posición de poder, no pueden competir", puntualizó.