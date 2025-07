María Acuña: hallan sus tesis supuestamente perdidas y revelan serias evidencias de plagio

Hace pocas semanas, la Universidad César Vallejo (UCV) sostuvo que las tesis de maestría y doctorado de la congresista María Grimanesa Acuña Peralta estaban “desintegradas” por culpa de las lluvias del fenómeno El Niño. La parlamentaria de Alianza para el Progreso, hermana del fundador de la UCV y líder de su bancada, César Acuña, tampoco mostró mayor interés por recuperar estos trabajos, pese a que son requisito para los grados académicos que ostenta. Hoy, un reportaje de Punto Final demostraría que las tesis sí existieron y que, además, cuentan con graves indicios de plagio en su contenido.

Tras semanas de búsqueda, el equipo del programa periodístico logró dar con ambos documentos: la tesis de maestría titulada “Satisfacción y clima laboral en los trabajadores de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque (2015)” y la de doctorado “Gestión pedagógica y el desarrollo laboral de los docentes de educación primaria en las instituciones educativas”. Ambas investigaciones estaban completas y lejos de haber desaparecido, como sostuvo la universidad de César Acuña.

El hallazgo reveló algo más preocupante. Un análisis con Turnitin, software especializado para detectar coincidencias y posibles plagios, arrojó un 81% de similitud de la tesis de maestría de Acuña con otra investigación previa de una docente de la Universidad Señor de Sipán. La tesis doctoral también registra un 54% de coincidencias con otro trabajo de la misma UCV, que, además, se mantiene sospechosamente embargado desde 2018. Las evidencias van más allá de coincidencias en párrafos sueltos: extractos mostrados en el reportaje evidencian que hay párrafos, estructuras y definiciones copiadas íntegramente de otros proyectos de tesis anteriores. En varios casos, se copian hasta frases introductorias y citas textuales sin atribución.

Consultado por Punto Final, César Higa, catedrático de la Pontificie Universidad Católica del Perú (PUCP), sostuvo que las coincidencias tan elevadas, sin el debido citado o parafraseo, configuran claramente un caso de plagio académico y que Acuña tendría claras faltas de responsabilidad intelectual en su trabajo: “El hecho de que no se haya utilizado ese sistema para detectar no implica que el investigador no tenga que cumplir con las reglas de citado, el parafraseo, etcétera”, afirmó el especialista.

María Acuña restó importancia al plagio encontrado en sus tesis

En medio de la investigación, la propia congresista Acuña restó importancia al hallazgo y respondió con evasivas. “¿Cuál es tu problema?”, replicó ante las preguntas de la reportera. Consultada sobre las coincidencias detectadas, minimizó el asunto diciendo que “en ese momento no había Turnitin” y que debía de haber "alguna coincidencia".

La UCV también rechazó dar una entrevista al equipo de Punto Final para explicar por qué se admitió esta tesis. Según los especialistas, el embargo por más de dos años no tiene justificación y priva a la comunidad académica de verificar posibles irregularidades.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), los grados académicos deben basarse en investigaciones originales y verificables. Sin embargo, casos como este evidencian las limitaciones de supervisión efectiva cuando se trata de universidades vinculadas a grupos de poder político, dejando vacíos que erosionan la credibilidad del sistema universitario peruano.