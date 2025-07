Jaime Chincha sobre 'retiro espiritual' de López Aliaga: "Va incumplir su palabra de quedarse los 4 años en la MML"

Jaime Chincha criticó que en una entrevista concedida a la revista Cosas, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sorprendió al anunciar sus planes inmediatos y reflexiones personales sobre su futuro político. El líder de Renovación Popular abordó temas que van desde su gestión municipal hasta la posibilidad de postular a la presidencia, revelando además detalles sobre un retiro espiritual que planea realizar.

"El señor Rafael López Aliaga ha salido en Cosas, ¿no? En la revista Cosas, en una extensa entrevista donde está dando fecha para su retiro —dice que temporal— de la alcaldía de Lima. Señala que se va a retirar, que hará un retiro espiritual o algo por el estilo, el 12 de octubre, el día del llamado descubrimiento de América.

En ese retiro espiritual no se pondrá a pensar si postulará a la presidencia de la República. “Iré a un retiro espiritual a ver qué voy a hacer con mi vida, porque este tema no es fácil”, estoy citando al señor López Aliaga. “Hay gente que entra a ver qué chapa, sin preparación en el sector público ni en el área, ni ratios de eficiencia para ministerios, dentro del plan de gobierno en el que estoy participando", sostuvo.

Asimismo, Chincha habló sobre el reciente bloqueo de vías protagonizado por mineros y pus sobre la mesa el debate sobre el derecho a la protesta y sus límites.

"Los mineros piden dialogar, pero lo de ayer no pareció un diálogo, ya que están bloqueando, en este caso, la avenida Abancay, y no solo esa, sino también otras siete vías. Existe el derecho a la protesta, sí, pero también existe el derecho al libre tránsito. El país se ve afectado cada día que pasa, ya que se vulneran muchos derechos y libertades de personas que no tienen la culpa de este conflicto.

Puse un ejemplo: es como si usted fuera a su trabajo y no pudiera llegar porque hay un bloqueo. ¿Hay derecho para eso? Claro que no. Primero debe desbloquearse la vía, y recién entonces se puede dialogar. Esa es mi opinión. De lo contrario, esto se convierte en un desorden total.

Además, durante todos estos días se está perdiendo dinero. Según el economista Juan Carlos Odar, la economía también se ve afectada porque hay sectores que dependen del comercio y de la circulación. Todos tenemos derecho a vivir, y ese derecho se materializa en la posibilidad de percibir un sueldo, de ganar un ingreso, de trabajar. Esos derechos se están vulnerando con estos bloqueos", puntualizó.