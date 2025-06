Dina Boluarte no asistió a misa en honor al Papa León XIV, pese a que insistió en visitarlo en el Vaticano

Dina Boluarte no asistió a misa en honor al Papa León XIV | Composición: LR.

Dina Boluarte no asistió a misa en honor al Papa León XIV | Composición: LR.

Contradictorio. Luego de que Dina Boluarte solicitara permiso al Congreso de la República para asistir a la entronización del papa León XIV, argumentando que era necesario para establecer conversaciones con el Sumo Pontífice, quien cuenta con nacionalidad peruana, hoy la propia Boluarte contradice esos gestos hacia la relación del Estado con el Vaticano. La presidenta no asistió a la misa de San Pedro y San Pablo, la cual se conmemora también en nombre de cada Santo Padre.

La República consultó al departamento de prensa de Palacio de Gobierno para conocer las razones de la ausencia de la mandataria en este evento importante. Según indicaron, la presencia de Boluarte en la misa no estaba confirmada y no precisaron una razón para su inasistencia. Pese a ello, fuentes informaron a este medio que la presidenta sí había confirmado informalmente su participación en la ceremonia realizada este 29 de junio. Se desconoce que motivos llevaron a que no asista a la misa celebrada por el cardenal Carlos Castillo.

En lugar de Boluarte, asistió el primer ministro Eduardo Arana. Como se mencionó, esta misa se organiza en honor al Sumo Pontífice. Su realización está a cargo de la Nunciatura Apostólica en el Perú, oficina eclesiástica de la Iglesia Católica que actúa como representación diplomática de la Santa Sede en el país y que envió las invitaciones a las autoridades correspondientes, incluida la presidenta.

En su momento, Boluarte justificó su viaje al Vaticano asegurando que era necesario fortalecer los lazos con el Sumo Pontífice por su cercanía con el Perú. Sin embargo, hoy la mandataria incumple ese compromiso al ausentarse de la misa programada por los representantes de la Santa Sede en territorio nacional.

Dina Boluarte: ¿Cómo fue su encuentro con el papa León XIV?

Durante su visita al Vaticano, la presidenta Dina Boluarte sostuvo un breve encuentro con el Papa León XIV en la sacristía de la Basílica de San Pedro. Aunque el Gobierno calificó la reunión como una “audiencia extraordinaria”, expertos diplomáticos y el periodista Juan José Dioses, enviado por el Arzobispado de Lima señalaron que se trató de un saludo protocolar de apenas unos segundos, sin la formalidad que caracteriza las audiencias privadas habituales.

El saludo se tornó incómodo cuando Boluarte mantuvo con fuerza la mano del Pontífice, impidiendo que continuara su recorrido. Las imágenes muestran al Papa intentando poner fin al apretón, pero la mandataria insistió, generando reacciones en redes sociales que criticaron el gesto como excesivo y ajeno al protocolo diplomático.

Además, la mandataria le entregó al Papa León XIV una cadena con la Cruz de Motupe, obsequio proveniente de Lambayeque, un gesto que causó sorpresa, pues la delegación tenía preparada otra placa de regalo que no apareció en las imágenes oficiales. Tras el encuentro, Boluarte evitó a la prensa y no brindó declaraciones, mientras desde sectores sociales y políticos se criticó el viaje como una estrategia para ganar visibilidad durante una crisis de imagen.