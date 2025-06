Presidente de la JNJ, Gino Ríos oculta el acta del caso Patricia Benavides, con firmas en un ascensor

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza reiteró su pedido a la Junta Nacional de Justicia para que muestre y notifique el acta de la sesión donde se acordó reponer a Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación y la resolución respectiva con la firma de todos los consejeros de esta institución. Sin embargo, el presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio y los funcionarios administrativos se niegan a mostrar esos documentos pese a su importancia.

Hace una semana, el consejero Francisco Távara Córdova informó a la opinión pública que él se excusó de participar en la audiencia del 6 de junio último donde se escuchó a la defensa de Benavides y, por tanto, no lo invitaron a participar en la sesión en la cual se votó la decisión final, la cual se habría realizado la noche del 12 de junio.

Esto supone que en la mencionada sesión debieron participar los consejeros Gino Augusto Tomás Ríos Patio (presidente), María Teresa Cabrera Vega (vice presidente y titular de la comisión de procesos disciplinarios), Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Cayo Galindo Sandoval, Germán Serkovic Gonzalez y Jaime De la Puente Parodi.

Sin embargo, hasta ahora solo se ha notificado una resolución firmada por Gino Ríos, con fecha 12 de junio, en la que se da cuenta que en una fecha y con argumentos indeterminados se reunió el pleno de la JNJ y decidió anular de oficio la destitución de Patricia Benavides, rehabilitar su título como fiscal suprema y ordenar a Delia Espinoza que la reponga como fiscal de la Nación.

Firmé en el ascensor

Patricia Benavides

El 16 de junio, La República recibió información que dos de los consejeros eran presionados para firmar el acta y la resolución, que la defensa de Benavides hizo pública el 13 de junio. Los dos habían expresado reservas sobre el acuerdo de la JNJ a favor de Benavides. Un tema del que se habla a medio voz en los pasillos de la sede de la Junta. El único que se atrevió a hablar en público de este asunto, el expresidente de la Corte Suprema y el Poder Judicial, Francisco Távara ha quedado aislado.

Sin embargo, uno de los seis consejeros que sí participó en la audiencia y la sesión ha revelado al personal de su oficina y colegas de su confianza que está contrariado por la situación y sorprendido por el contenido de la resolución de Ríos Patio. “A mi me alcanzaron unos documentos en el ascensor, dijeron que era el tema de las Benavides, los revisé y allí no aparecía que regresaba como fiscal de la Nación. Lo que hablamos era que se le reponía como fiscal suprema titular”, ha dicho.

El consejero, cuya identidad se mantiene en reserva, no ha querido dar más detalles, pero esta versión hecha más sombras al caso. Esto explicaría porqué no se quiere revelar el acta de la sesión, pues allí tendría que aparecer quien propone reponer a Benavides como fiscal de la Nación, los argumentos para esa decisión y cuál fue la posición del resto. En la resolución notificada por Ríos no se habla de este detalle, solo responden los cuestionamientos de Távara, pero sin mencionarlo.

Ayer, luego de reincorporar como fiscal supremo titular a Tomás Gálvez Villegas, la Junta de Fiscales Supremos tomó conocimiento de la resolución que repone a Benavides, a partir de lo cual, acordaron por unanimidad solicitar a la JNJ que “emita pronunciamiento sobre los efectos del artículo 3 de la resolución 231-2025-JNJ toda vez que en octubre de 2024, dice, “eligió válidamente y de buena fe como fiscal de la Nación a la señora Delia Espinoza Valenzuela para el periodo 2024-2027”.

Control Total

Junta de Fiscales Supremos

Así, ni la fiscal de la Nación, Delia Espinoza ni la Junta de Fiscales Supremos, integrada por Espinoza, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez y Juan Carlos Villena, se niegan a cumplir el acuerdo de la JNJ, solo piden que previamente se les entregue toda la información para, de ser el caso, realizar una transferencia dentro de la legalidad y los procedimientos. O decir no, de acuerdo a Ley.

A diferencia del debate democrático que muestra el Ministerio Público, en la JNJ todo el caso de Patricia Benavides, la jueza Enma Benavides y la fiscal Azucena Solari está en manos de Gino Ríos y la vicepresidenta y titular de la comisión de procesos disciplinarios, María Teresa Cabrera. A los demás consejeros sólo se les alcanza documentos para firmar.

En ese clima enrarecido, Ríos se abstiene de responder dónde está el acta de la sesión con la firma de todos los consejeros. Ríos habla a través de comunicados públicos, sin valor legal, y en las últimas horas vía funcionarios administrativos de línea, ni siquiera los titulares, sino de encargados.

A primera hora del lunes, la directora encargada de la Dirección de Procesos Disciplinarios y asesora de María Teresa Cabrera, Magnolia Martínez Hidalgo, remitió a la fiscal de la Nación un oficio en la que le da plazo de un día entregue el cargo a Patricia Benavides “bajo apercibimiento de solicitar la fuerza pública en caso de incumplimioento”.

Intervención del Poder Judicial

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza y su abogado

La Dirección de Procesos Disciplinarios no tiene autoridad para hacer ese pedido que, en todo caso, corresponde al pleno de la JNJ no ha un funcionario encargado. Martínez Hidalgo ha sido asistente judicial y juez supernumeraria de Lima, tarea en la que se vinculó a Enma Benavides y la ex presidenta de la Corte de Lima, María Vidal.

Por la tarde, el encargado de la secretaría general de la Junta, Jorge Matienzo Lujan remitió una copia de la resolución a favor de Benavides al Congreso de la República “para los fines correspondientes”. En medio de esta situación, el juez Juan Torres Tasso, del 9° Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de amparo que la fiscal de la Nación presentó contra la JNJ, con lo cual el Poder Judicial tendrá que exigir que se muestre el acta.

Horas después de conocerse la decisión judicial, el presidente de la JNJ convocó a Patricia Benavides y Delia Espinoza a una conciliación para llegar a un acuerdo amistoso, pero a las dos las considera fiscales supremas. Es decir, desconoce que Espinoza es la fiscal de la Nación, toma partido a favor de la ilegal e injustificada reposición de Benavides.

Estos es un sinsentido, pues deja a los otros cuatro fiscales supremos fuera de una decisión crucial que debe ser colegiada. Si, Espinosa ya no es fiscal de la Nación y se le convoca como fiscal suprema, que pasa con los otros cuatros fiscales supremos. Ellos también pueden ser fiscales de la Nación. Además, una autoridad no se decide por conciliación. Eso no existe en nuestro ordenamiento legales vigente.