RMP sobre la PNP por reconocer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación: "Estamos ante un golpe de Estado"

En 'Sin guion', Rosa María Palacios cuestionó duramente el rol de la Policía Nacional del Perú (PNP) al brindar seguridad a Patricia Benavides como si aún ostentara el cargo de fiscal de la Nación. Palacios advirtió que cuando una entidad como la PNP actúa al margen del orden constitucional y reconoce autoridades fuera de los cauces democráticos, se configura un escenario de golpe de Estado.

"Ayer el titular era: “Policía reconoce a Patricia Benavides como fiscal de la Nación”. Eso es gravísimo. Anoche ya era: “Reconoce a las dos”. Ok, el siguiente no asegura que no ha reconocido a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, pero la disposición la nombra. Sí, ese comunicado que hemos visto la nombra como fiscal de la Nación y, obviamente, dispone seguridad. Por eso la vimos rodeada de seguridad. Nosotros pensábamos que era seguridad privada —es decir, policía vestida de civil contratada para estos fines—, pero no: parece ser que se la puso el señor Víctor Zanabria, el comandante general de la Policía.

Dicho sea de paso, el lunes, en una de sus presentaciones, Delia Espinoza dijo que se le estaba retirando la seguridad, cosa que finalmente no ocurrió. El comunicado de la Policía Nacional, anoche —que es un caos—, dice que le están dando seguridad a las dos. A las dos.

De nuevo: la Policía Nacional no puede reconocer o desconocer a un funcionario público cuyo nombramiento emana de un proceso regular. Ok. El día que la Policía Nacional reconoce a un presidente de la República, o reconoce —¿no es cierto?— a un mando, igual que las Fuerzas Armadas, fuera de las formas democráticas de gobierno, estamos ante un golpe de Estado.

No se olviden del 5 de abril de 1992: las Fuerzas Armadas reconocen a Alberto Fujimori como presidente, pese a que había dado un golpe de Estado", sostuvo.

En medio del debate sobre el retorno a la bicameralidad, se ha revelado que el Congreso ya destina más de un millón de soles a una oficina encargada de implementar el futuro Senado, a pesar de que este aún no ha sido aprobado por la ciudadanía. La periodista Rosa María Palacios cuestionó duramente estos gastos, señalando la existencia de una unidad ejecutora con 46 trabajadores, oficinas alquiladas y planes para comprar un edificio de 13 pisos.

"Un millón de soles está costando la oficina que está trabajando para crear la bicameralidad, o sea, el Senado. Por favor, ¡no hay Senado todavía y ya nos está costando cualquier cantidad de plata! Anoche salió esto en Punto Final: la Unidad Ejecutora del Congreso, a cargo de la dirección del señor Enrique Fernández Paniagua —una persona que había sido destituida del proyecto Legado—. Bueno, han alquilado una oficina frente a la Videna, y esa también cuesta otra millonada. Tienen 46 trabajadores que cuestan como 400 mil soles mensuales. ¿Para el Senado? ¡Oiga, pero ni siquiera hemos votado por el Senado! Ah, no, pero ya tenemos la oficina y 46 personas trabajando para el Senado. ¿Haciendo qué?

Van a comprar un inmueble para el Senado. ¿Para qué? El Congreso, como se explicó ayer, tiene 13 sedes, o sea, 13 inmuebles en el centro de Lima, entre propios y alquilados. Para meter a 60 senadores necesitan un edificio que quieren comprar, de 13 pisos, creo. ¿Sesenta senadores? ¿Para eso?", mencionó.